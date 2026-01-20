Святослав Михайлюк повернувся у старт "Юти" і набрав 10 очок у матчі НБА

Український захисник "Юта Джаз" Святослав Михайлюк уперше за чотири матчі вийшов у старті та набрав 10 очок у поєдинку проти "Сан-Антоніо Сперс". Команда зазнала четвертої поспіль поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Повернення у старт та впевнений початок

Українець знову отримав довіру тренера та з'явився у першій п'ятірці "Юти". Його відсутність тривала протягом трьох попередніх поєдинків регулярного чемпіонату.

Вже у дебюті зустрічі Михайлюк відзначився точним дальнім кидком. Цей триочковий дозволив "Джазменам" захопити лідерство на старті матчу.

Першу чверть захисник завершив з активним доробком у п'ять набраних пунктів.

До великої перерви Святослав встиг реалізувати ще одну спробу з дальньої відстані.

Статистичні показники та ігрові нюанси

Загалом український легіонер провів у грі 24 хвилини ігрового часу. За цей період він зміг записати на свій рахунок 10 очок.

Для Михайлюка це вже третій матч у поточному році з двозначною результативністю. Окрім набраних пунктів, захисник зібрав 2 підбирання та віддав 3 передачі.

Друга половина гри видалася для баскетболіста дещо напруженою. У заключній чверті українець примудрився отримати три фоли за десять секунд.

Він завершив свій виступ двома влучними штрафними кидками за 5 хвилин до кінця.

Криза "Юти" та турнірні перспективи

Попри старання українця, "Юта Джаз" знову зазнала поразки у сезоні. Фінальна сирена зафіксувала перемогу "Сан-Антоніо" з рахунком 123:110.

Цей програш став для команди з Солт-Лейк-Сіті вже четвертим поспіль. Наразі "Юта" залишається на 13-му місці у турнірній таблиці Заходу. Відставання від зони плей-ін продовжує стрімко зростати.

Середній показник результативності Святослава у сезоні тримається на позначці 9.0 очок.

Це найкраща статистика гравця з моменту його виступів за "Шарлотт". Наступний виклик чекає на команду вже завтра у грі проти "Міннесоти".