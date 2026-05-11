Світоліна знову робить це! Українка "переїхала" суперницю в Римі: що чекає на зірку далі?

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Римі. У поєдинку 1/8 фіналу вона впевнено здолала чеську спортсменку Ніколу Бартункову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Еліна Світоліна та Нікола Бартункова вперше зустрілися в межах офіційних турнірів. Українка, яка посіяна під 7-м номером, продемонструвала високий клас гри, попри запеклий опір суперниці на старті обох партій.
Початок видався нервовим - тенісистки обмінялися реалізованими брейкпойнтами. Проте за рахунку 2:2 Світоліна перехопила ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль. Партія завершилася з рахунком 6:2.
У другому сеті боротьба була ще гострішою. До рахунку 3:3 жодна з учасниць не могла захистити власну подачу - глядачі побачили шість брейків поспіль. Зрештою, досвід Еліни допоміг їй дотиснути суперницю та закрити матч - 6:3.
Загалом перемога у двох сетах дозволила українці зберегти сили для наступного етапу престижного «тисячника».
Світоліна наразі залишається єдиною тенісисткою з України, яка продовжує боротьбу на стадії 1/4 фіналу в Римі.
Для Еліни цей турнір є особливим, адже вона вже ставала його тріумфаторкою у 2017 та 2018 роках.
За право вийти до півфіналу перша ракетка України змагатиметься з переможницею пари Єлєна Рибакіна (Казахстан) - Кароліна Плішкова (Чехія).
Очікується, що цей поєдинок стане справжнім випробуванням, оскільки обидві потенційні суперниці входять до когорти найсильніших гравчинь світу.
Нагадаємо, що шлях до 1/8 фіналу для Світоліної пролягав через перемогу над американкою Хейлі Баптіст. Водночас інші представниці України вже припинили участь у змаганнях.
Варто зауважити, що турнір у Римі є одним із ключових етапів підготовки до Grand Slam - Ролан Гаррос, який стартує вже за кілька тижнів.
Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.