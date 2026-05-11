Свитолина снова делает это! Украинка "переехала" соперницу в Риме: что ждет звезду дальше?

Битва за четвертьфинал: детали матча Свитолина - Бартункова

Элина Свитолина и Никола Бартункова впервые встретились в рамках официальных турниров. Украинка, которая посеяна под 7-м номером, продемонстрировала высокий класс игры, несмотря на ожесточенное сопротивление соперницы на старте обеих партий.

Начало выдалось нервным - теннисистки обменялись реализованными брейкпойнтами. Однако при счете 2:2 Свитолина перехватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд. Партия завершилась со счетом 6:2.

Во втором сете борьба была еще более острой. До счета 3:3 ни одна из участниц не могла защитить собственную подачу - зрители увидели шесть брейков подряд. В конце концов, опыт Элины помог ей дожать соперницу и закрыть матч - 6:3.

В целом победа в двух сетах позволила украинке сохранить силы для следующего этапа престижного "тысячника".

Кто станет следующей соперницей украинки

Свитолина пока остается единственной теннисисткой из Украины, которая продолжает борьбу на стадии 1/4 финала в Риме.

Для Элины этот турнир является особенным, ведь она уже становилась его триумфатором в 2017 и 2018 годах.

За право выйти в полуфинал первая ракетка Украины сразится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) - Каролина Плишкова (Чехия).

Ожидается, что этот поединок станет настоящим испытанием, поскольку обе потенциальные соперницы входят в когорту сильнейших игроков мира.

Напомним, что путь к 1/8 финала для Свитолиной пролегал через победу над американкой Хейли Баптист. В то же время другие представительницы Украины уже прекратили участие в соревнованиях.