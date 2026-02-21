Світоліна вперше програла фінал "тисячника": несподіваний поворот у Дубаї

Тріумфальна серія перервалася у фіналі

Еліна Світоліна вперше в кар'єрі зазнала поразки у фінальному матчі турніру категорії WTA 1000.

До цього моменту українська тенісистка мала бездоганну статистику, здобувши чотири перемоги у чотирьох вирішальних стадіях "тисячників".

У Дубаї українка намагалася виграти свій 20-й ювілейний титул на рівні WTA, проте цього разу фортуна та фізичні кондиції були на боці суперниці.

Перебіг фінального протистояння

Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився перемогою американки у двох сетах.

Головним фактором, що вплинув на гру Світоліної, стала втома після виснажливого тригодинного півфіналу, який вона провела напередодні.

Брак свіжості не дозволив українці продемонструвати притаманну їй стабільність у грі на задній лінії.

Джессіка Пегула захопила ініціативу з перших хвилин, оформивши два швидкі брейки у стартовій партії.

Еліна змогла захистити свою подачу лише наприкінці сету, але це не завадило американці закрити партію з рахунком 6:2.

У другому сеті боротьба була більш напруженою, проте ключовим моментом став п'ятий гейм, де Світоліна знову поступилася на власній подачі.

Статистика та історія зустрічей

За весь поєдинок Світоліна виконала два ейси та припустилася п'яти подвійних помилок, реалізувавши лише один брейк-пойнт.

Її опонентка діяла гостріше, записавши на свій рахунок три подачі навиліт та чотири реалізовані брейки.

Це була дев'ята очна дуель тенісисток, і після цієї перемоги перевага Пегули в особистих зустрічах зросла до шести виграних матчів проти трьох у Світоліної.

Для американки цей трофей став десятим у кар'єрі та четвертим на турнірах рівня WTA 1000.

Світоліна ж, попри поразку, може занести турнір у Дубаї до свого активу, адже на шляху до фіналу вона вибила потужних суперниць.

Зокрема, українка пройшла Паулу Бадосу, Белінду Бенчич, Антонію Ружич та чинну зірку світового тенісу Коко Гофф у півфіналі.