Світоліна вперше поступилася росіянці після фатального гейму: як пройшов ювілейний матч українки
Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на престижному турнірі в Катарі. У матчі третього раунду українка не змогла здолати опір Анни Калінської, поступившись у двох сетах за 1 годину 18 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Фатальний промах та втрачена ініціатива
Старт зустрічі пройшов у конкурентній боротьбі, проте ключовим моментом першої партії став шостий гейм.
Світоліна вела в рахунку 40:15 на власній подачі, але дозволила суперниці реалізувати брейк, який і вирішив долю сету - 4:6.
У другій частині гри Еліна мала реальну можливість перехопити ініціативу.
За рахунку 3:2 на свою користь українка отримала шанс на брейк-пойнт, проте помилка під час виконання форхенду завадила планам одеситки.
Після цього епізоду Калінська виграла чотири гейми поспіль, закривши матч на свою користь.
Статистичні показники та ювілейний матч
Попри поразку, цей поєдинок став знаковим для Світоліної - 31-річна тенісистка провела свою 650-ту гру в межах WTA-туру. Наразі в активі українки 423 перемоги на професійному рівні.
Світоліна виконала 5 ейсів, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 1 брейк.
Її опонентка зробила 1 подачу навиліт, тричі помилилася на подачі та оформила 4 брейки.
Це була четверта очна зустріч тенісисток, і Калінська вперше змогла святкувати перемогу над лідеркою українського тенісу.
Нагадаємо, що Світоліна розпочинала шлях у Досі з перемоги в українському дербі над Даяною Ястремською, а її найкращим результатом на цих кортах залишається вихід до 1/4 фіналу у 2019 році.
Раніше ми розповіли про прогрес українок в оновленому рейтингу WTA.