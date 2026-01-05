Світоліна відкрила сезон у парі з легендарною Вільямс: чим завершився дебют українки

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала сезон-2026 з виступу у парному розряді турніру WTA 250 в Окленді. Її повернення в цей формат після тривалої паузи завершилося поразкою вже на старті змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Матч у Новій Зеландії став для Світоліної першим офіційним поєдинком у парному розряді за понад чотири роки.
Востаннє українка грала в цьому форматі ще на Олімпійських іграх у Токіо в 2021 році.
Цього разу її партнеркою стала легендарна американка Вінус Вільямс - колишня перша ракетка світу, якій нині 45 років.
У матчі першого кола Світоліна та Вільямс провели на корті близько півтори години, поступившись американо-філіппінській парі Іви Йович та Александри Еали у двох сетах - 6:7(7), 1:6.
У першій партії українсько-американський дует мав кілька шансів завершити сет на свою користь.
Сетболи виникали за рахунку 5:4 і 6:5, а також двічі на тайбрейку, однак суперниці щоразу виходили з критичних ситуацій і зрештою забрали сет, вигравши три вирішальні м’ячі поспіль.
Другий сет пройшов за відчутної переваги Еали та Йович. Вони оформили перемогу менш ніж за пів години, не віддавши жодного гейму на подачі суперниць і реалізувавши перший же матчбол - 6:1.
За матч Світоліна та Вільямс виконали дві подачі навиліт, припустилися чотирьох подвійних помилок і змогли реалізувати лише три з 13 брейкпойнтів.
Попри поразку в парі, Світоліна продовжить виступи на турнірі в одиночному розряді. У статусі лідерки посіву вона стартує матчем проти француженки Варвари Грачової. Поєдинок запланований на ніч проти вівторка, 6 січня.
За кар’єру Еліна Світоліна вигравала два парні титули WTA та піднімалася до 108-го місця у світовому парному рейтингу. Вінус Вільямс є 15-разовою чемпіонкою турнірів Grand Slam і триразовою олімпійською чемпіонкою в парному тенісі.
