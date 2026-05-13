ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Світоліна у півфіналі "тисячника" в Римі: неймовірний камбек у битві з другою ракеткою світу (відео)

23:23 13.05.2026 Ср
3 хв
Українка втретє в кар'єрі пробилася до цієї стадії на італійських кортах
aimg Андрій Костенко
Світоліна у півфіналі "тисячника" в Римі: неймовірний камбек у битві з другою ракеткою світу (відео) Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Лідерка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна (WTA 10) првела вогняний поєдинок у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. Українка у важкому протистоянні здолала другу ракетку світу - Єлену Рибакіну з Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте також: Стародубцева та Ястремська знищили опоненток: такого тріумфу в один день не чекали

WTA 1000. Рим, чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) – 2:6, 6:4, 6:4

Шлях суперниць до чвертьфіналу

Шлях Світоліної до чвертьфіналу італійського "тисячника" видався відносно легким. У першому колі вона розгромила місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (6:1, 6:3), після чого так само впевнено розібралася з американкою Хейлі Баптіст (6:1, 6:2). У матчі за вихід до 1/4 фіналу українка не залишила шансів молодій чешці Ніколі Бартунковій, здобувши перемогу у двох сетах (6:2, 6:3).

Рибакіна в Римі стартувала з перемоги над потужною Марією Саккарі з Греції (6:4, 6:1), згодом обіграла представницю Філіппін Александру Еалу (6:4, 6:3), а в останньому матчі перед зустріччю зі Світоліною буквально винесла з корту екс-першу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії (6:0, 6:2).

Історія протистоянь суперниць додавала інтриги цьому матчу. До виходу на корт 13 травня рахунок в особистих зустрічах був 4:3 на користь Рибакіної. Останнього разу тенісистки перетиналися в півфіналі Індіан-Веллс, де українка поступилася у напруженій боротьбі. Проте саме на ґрунтовому покритті статистика була на боці Світоліної: у трьох попередніх поєдинках на "піску" Еліна перемагала двічі.

Як пройшла гра у Римі

У першій партії Еліна одразу віддала свою подачу, дозволивши Рибакіній відірватися в рахунку (3:0, 4:1). Українці вдалося заробити два бали на власних м'ячах, але у восьмому геймі вона знову програла свою подачу та поступилася у сеті – 2:6.

Друга частина протистояння була вже набагато більш конкурентною. Світоліна змогла зробити брейк у п'ятому геймі (3:2). Це стало вирішальним фактором і дозволило українці забрати партію: 6:4 та 1:1 – за сетами.

Вирішальна партія розпочалася з брейку від українки. Згодом вона взяла ще одну подачу суперниці та повела – 3:0. Проте Рибакіна не збиралася здаватися без бою. Казахстанці вдалося скоротити рахунок до мінімуму - 4:3, 5:4. І Еліні довелося докласти чимало зусиль, щоб завершити сет і матч на свою користь.

Битва на корті тривала майже дві з половиною години.

Світоліна у півфіналі &quot;тисячника&quot; в Римі: неймовірний камбек у битві з другою ракеткою світу (відео)

Що далі

Світоліна втретє в сезоні вийшла до півфіналу на рівні WTA 1000 – це повторення її особистого рекорду (2017 рік). Безпосередньо у Римі Еліна втретє в кар'єрі зіграє у півфіналі (вигравала турнір у 2017 та 2018 роках).

Також Еліна вп'яте в сезоні обіграла тенісистку з топ-10 світового рейтингу – більше таких перемог за сезон у неї востаннє було у 2018 році.

Суперницею українки у півфіналі стане третя ракетка світу - Іга Свьонтек з Польщі. Матч відбудеться в четвер, 14 травня, не раніше 21:30 за Києвом.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна
Новини
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес