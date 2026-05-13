ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина в полуфинале "тысячника" в Риме: невероятный камбэк в битве со второй ракеткой мира (видео)

23:23 13.05.2026 Ср
3 мин
Украинка в третий раз в карьере пробилась в эту стадию на итальянских кортах
aimg Андрей Костенко
Свитолина в полуфинале "тысячника" в Риме: невероятный камбэк в битве со второй ракеткой мира (видео) Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина (WTA 10) провела огненный поединок в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в итальянском Риме. Украинка в тяжелом противостоянии одолела вторую ракетку мира - Елену Рыбакину из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Стародубцева и Ястремская уничтожили оппоненток: такого триумфа в один день не ждали

WTA 1000. Рим, четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 2:6, 6:4, 6:4

Путь соперниц к четвертьфиналу

Путь Свитолиной в четвертьфинал итальянского "тысячника" выдался относительно легким. В первом круге она разгромила местную теннисистку Ноэми Базилетти (6:1, 6:3), после чего так же уверенно разобралась с американкой Хейли Баптист (6:1, 6:2). В матче за выход в 1/4 финала украинка не оставила шансов молодой чешке Николе Бартунковой, одержав победу в двух сетах (6:2, 6:3).

Рыбакина в Риме стартовала с победы над мощной Марией Саккари из Греции (6:4, 6:1), затем обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (6:4, 6:3), а в последнем матче перед встречей со Свитолиной буквально смела с корта экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии (6:0, 6:2).

История противостояний соперниц добавляла интриги этому матчу. До выхода на корт 13 мая счет в личных встречах был 4:3 в пользу Рыбакиной. Последний раз теннисистки пересекались в полуфинале Индиан-Уэллс, где украинка уступила в напряженной борьбе. Однако именно на грунтовом покрытии статистика была на стороне Свитолиной: в трех предыдущих поединках на "песке" Элина побеждала дважды.

Как прошла игра в Риме

В первой партии Элина сразу отдала свою подачу, позволив Рыбакиной оторваться в счете (3:0, 4:1). Украинке удалось заработать два балла на собственных мячах, но в восьмом гейме она снова проиграла свою подачу и уступила в сете - 2:6.

Вторая часть противостояния была уже гораздо более конкурентной. Свитолина смогла сделать брейк в пятом гейме (3:2). Это стало решающим фактором и позволило украинке забрать партию: 6:4 и 1:1 - по сетам.

Решающая партия началась с брейка от украинки. Впоследствии она взяла еще одну подачу соперницы и повела - 3:0. Однако Рыбакина не собиралась сдаваться без боя. Казахстанке удалось сократить счет до минимума - 4:3, 5:4. И Элине пришлось приложить немало усилий, чтобы завершить сет и матч в свою пользу.

Битва на корте продолжалась почти два с половиной часа.

Свитолина в полуфинале &quot;тысячника&quot; в Риме: невероятный камбэк в битве со второй ракеткой мира (видео)

Что дальше

Свитолина в третий раз в сезоне вышла в полуфинал на уровне WTA 1000 - это повторение ее личного рекорда (2017 год). Непосредственно в Риме Элина в третий раз в карьере сыграет в полуфинале (выигрывала турнир в 2017 и 2018 годах).

Также Элина в пятый раз в сезоне обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга - больше таких побед за сезон у нее последний раз было в 2018 году.

Соперницей украинки в полуфинале станет третья ракетка мира - Ига Свёнтек из Польши. Матч состоится в четверг, 14 мая, не ранее 21:30 по Киеву.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Элина Свитолина
Новости
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес