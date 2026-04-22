Світлицька відповіла на чутки про ДТП з Цимбалюком: "Зробила все, що в моїх силах"

01:39 22.04.2026 Ср
2 хв
Акторка зізналася, що була в авто у момент зіткнення
aimg Сюзанна Аль Маріді
Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (колаж: РБК-Україна)

Українська акторка Олена Світлицька прокоментувала ДТП за участі Тараса Цимбалюка, яке сталося у Києві. Вона підтвердила, що перебувала в автомобілі під час аварії, а також відповіла на резонансні припущення в мережі.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки YouTube-проєкту "Тур зірками".

Що сказала Світлицька про ДТП з Цимбалюком

Акторка розповіла, що підтримала Тараса після інциденту та намагалася допомогти йому впоратися зі стресом.

"Звісно, підтримала як його найближча подруга. Зробила все, що в моїх силах, щоб стресова ситуація була максимально нестресовою", - поділилася вона.

Водночас акторка відповіла на чутки щодо того, хто саме був за кермом у момент ДТП.

"Нам треба довіряти офіційним твердженням. Поліція вже про все сказала зі своїх джерел. Тарас також пояснив це в сториз, тому я навіть не буду це коментувати. Тут і так все зрозуміло”, - сказала.

Наостанок акторка додала, що треба бути обережними за кермом.

Раніше в коментарі РБК-Україна LIFE вона також розкрила власні секрети краси та розповіла, чому не боїться говорити про ін'єкції для схуднення.


Що відомо про ДТП з Цимбалюком

Інформація з'явилася 13 квітня. За даними джерел РБК-Україна, автівка, у якій перебував актор, в'їхала у припаркований автомобіль біля ЖК "Варшавський".

Згодом правоохоронці повідомили, що ніхто не постраждав. Вони встановили, що водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автомобілями Hyundai та Mazda.

"За поясненнями очевидців події, водій автомобіля Range Rover не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими автомобілями Hyundai та Mazda, опісля пішов з місця події, залишивши авто та пасажирів, одним з яких був відомий актор", - йшлося в повідомленні правоохоронців.

Сам Цимбалюк заявляв, що не перебував за кермом у момент зіткнення. Він вживав алкоголь на Великдень, тому передав керування тверезому товаришу.

"Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину повело", - зазначив він.

За інформацією поліції, на водія склали протокол за ст. 124 КУпАП, що може призвести до штрафу у вигляді 850 гривень або позбавлення прав від 6 місяців до 1 року. Далі справою займатиметься суд.

