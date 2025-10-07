"Свідома дискредитація". Настя Ткаченко звинуватила військових у махінаціях: в ЗСУ їй відповіли

Комікеса Настя Ткаченко опинилася в центрі скандалу після того, як у мережі почало ширитися її старе відео. У ньому вона звинуватила військових у махінаціях - і отримала жорстку відповідь від ЗСУ.
Йдеться про епізод YouTube-шоу Hadzhuk & Partners, що побачив світ у серпні 2024 року.
У розмові зірка "Ліги сміху" висловила припущення, що під час війни "люди заробляють неймовірні гроші", а деякі командири нібито приховують загибель підлеглих, аби й далі отримувати їхнє грошове забезпечення.
"Сім'ї не знають про те, що їхні родичі загинули, а комбат про це знає, але не говорить, тому що йому за них приходять гроші. Це реальний кейс", - промовила тоді Ткаченко.
Цей уривок спричинив бурхливу реакцію українського військового Анатолія Штефана (позивний "Штірліц").
Він різко засудив слова акторки, назвавши їх "свідомою дискредитацією ЗСУ".
"Вона навіть не розуміє механізм нарахування і виплати грошового забезпечення і що це технічно нереально зробити. Це навіть не фейк, це свідома дискредитація ЗС України. Можливо, Службі безпеки України потрібно їй пояснити реальний кейс?" - заявив військовий.
Після хвилі критики Анастасія Ткаченко записала відеозвернення.
У ньому вона перепросила у військових і визнала, що поширила недостовірні твердження, не перевіривши інформацію належним чином.
Комікеса пояснила, що зробила ті заяви під впливом особистих переживань та складного періоду у житті її родини.
"Чи хотіла я дискредитувати роботу Сил оборони? Ні в якому разі. Чи хотіла я когось образити, сказати неправдиву інформацію? Звісно, ні, такої цілі не було. Чи я думала після виходу цього відео, що воно пройде повз і ніхто цього не побачить? Звісно, я думала. Але вже є що є. Я хочу дуже перепросити. Нехай ця ситуація буде для нас усіх уроком аналізувати всю інформацію, яка до нас надходить, і не вестись на пропаганду російських тіктокерів", - сказала вона.
Вибачення Насті не переконали військового - Штефан відповів саркастично, поставивши під сумнів її щирість.
"Уже вибачення під'їхало. А коли таку брехню відверту несла в масу, пані Анастасія не задумувалася. Якщо ти комік, то навіщо лізти у військову справу і поширювати брехню? Відповіді не буде..." - написав він.
