"Свідома дискредитація". Настя Ткаченко звинуватила військових у махінаціях: в ЗСУ їй відповіли

Що сказала Ткаченко про військових ЗСУ

Йдеться про епізод YouTube-шоу Hadzhuk & Partners, що побачив світ у серпні 2024 року.

У розмові зірка "Ліги сміху" висловила припущення, що під час війни "люди заробляють неймовірні гроші", а деякі командири нібито приховують загибель підлеглих, аби й далі отримувати їхнє грошове забезпечення.

"Сім'ї не знають про те, що їхні родичі загинули, а комбат про це знає, але не говорить, тому що йому за них приходять гроші. Це реальний кейс", - промовила тоді Ткаченко.

Військовий відреагував

Цей уривок спричинив бурхливу реакцію українського військового Анатолія Штефана (позивний "Штірліц").

Він різко засудив слова акторки, назвавши їх "свідомою дискредитацією ЗСУ".

"Вона навіть не розуміє механізм нарахування і виплати грошового забезпечення і що це технічно нереально зробити. Це навіть не фейк, це свідома дискредитація ЗС України. Можливо, Службі безпеки України потрібно їй пояснити реальний кейс?" - заявив військовий.

Анатолій Штефан (фото: instagram.com/shtirlitz69)

Акторка виправдалась

Після хвилі критики Анастасія Ткаченко записала відеозвернення.

У ньому вона перепросила у військових і визнала, що поширила недостовірні твердження, не перевіривши інформацію належним чином.

Комікеса пояснила, що зробила ті заяви під впливом особистих переживань та складного періоду у житті її родини.

"Чи хотіла я дискредитувати роботу Сил оборони? Ні в якому разі. Чи хотіла я когось образити, сказати неправдиву інформацію? Звісно, ні, такої цілі не було. Чи я думала після виходу цього відео, що воно пройде повз і ніхто цього не побачить? Звісно, я думала. Але вже є що є. Я хочу дуже перепросити. Нехай ця ситуація буде для нас усіх уроком аналізувати всю інформацію, яка до нас надходить, і не вестись на пропаганду російських тіктокерів", - сказала вона.

Вибачення Насті не переконали військового - Штефан відповів саркастично, поставивши під сумнів її щирість.

"Уже вибачення під'їхало. А коли таку брехню відверту несла в масу, пані Анастасія не задумувалася. Якщо ти комік, то навіщо лізти у військову справу і поширювати брехню? Відповіді не буде..." - написав він.