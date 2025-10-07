UA

"Свідома дискредитація". Настя Ткаченко звинуватила військових у махінаціях: в ЗСУ їй відповіли

Анастасія Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Комікеса Настя Ткаченко опинилася в центрі скандалу після того, як у мережі почало ширитися її старе відео. У ньому вона звинуватила військових у махінаціях - і отримала жорстку відповідь від ЗСУ.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Що сказала Ткаченко про військових ЗСУ

Йдеться про епізод YouTube-шоу Hadzhuk & Partners, що побачив світ у серпні 2024 року.

У розмові зірка "Ліги сміху" висловила припущення, що під час війни "люди заробляють неймовірні гроші", а деякі командири нібито приховують загибель підлеглих, аби й далі отримувати їхнє грошове забезпечення.

"Сім'ї не знають про те, що їхні родичі загинули, а комбат про це знає, але не говорить, тому що йому за них приходять гроші. Це реальний кейс", - промовила тоді Ткаченко.

@cottonfield1 Хоч хтось про це каже #настяткаченко #україна #війна оригінальний звук - cottonfield

Військовий відреагував

Цей уривок спричинив бурхливу реакцію українського військового Анатолія Штефана (позивний "Штірліц").

Він різко засудив слова акторки, назвавши їх "свідомою дискредитацією ЗСУ".

"Вона навіть не розуміє механізм нарахування і виплати грошового забезпечення і що це технічно нереально зробити. Це навіть не фейк, це свідома дискредитація ЗС України. Можливо, Службі безпеки України потрібно їй пояснити реальний кейс?" - заявив військовий.

Анатолій Штефан (фото: instagram.com/shtirlitz69)

Акторка виправдалась

Після хвилі критики Анастасія Ткаченко записала відеозвернення.

У ньому вона перепросила у військових і визнала, що поширила недостовірні твердження, не перевіривши інформацію належним чином.

Комікеса пояснила, що зробила ті заяви під впливом особистих переживань та складного періоду у житті її родини.

"Чи хотіла я дискредитувати роботу Сил оборони? Ні в якому разі. Чи хотіла я когось образити, сказати неправдиву інформацію? Звісно, ні, такої цілі не було. Чи я думала після виходу цього відео, що воно пройде повз і ніхто цього не побачить? Звісно, я думала. Але вже є що є. Я хочу дуже перепросити. Нехай ця ситуація буде для нас усіх уроком аналізувати всю інформацію, яка до нас надходить, і не вестись на пропаганду російських тіктокерів", - сказала вона.

Вибачення Насті не переконали військового - Штефан відповів саркастично, поставивши під сумнів її щирість.

"Уже вибачення під'їхало. А коли таку брехню відверту несла в масу, пані Анастасія не задумувалася. Якщо ти комік, то навіщо лізти у військову справу і поширювати брехню? Відповіді не буде..." - написав він.

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: YouTube Hadzhuk & Partners, Instagram Насті Ткаченко, TikTok Анатолія Штефана.

Ліга сміхуВійна в УкраїніЗірки шоу-бізнесу