Зірка "Будиночку на щастя" різко висловилася про дітей чиновників: "Чомусь ТЦК їх не ловить"

Українська акторка Віталіна Біблів різко висловилася щодо дітей українських чиновників та заможних родин, які, за її словами, живуть безтурботно, поки інші українці щодня ризикують життям на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки "Будиночку на щастя" для OBOZ.ua.

Зірка обурилася тим, що в Україні й далі функціонують заклади, створені спеціально для дітей високопосадовців, і водночас цих юнаків не торкається мобілізація.

"І їх чомусь не призивають, ТЦК їх не ловить, евакуатори машини не забирають. А якщо якась мама привезла дитину в школу, на 15 хвилин поставила, прибігає - машини немає. А у таких, навіть якщо на пішохідному переході залишить, - не заберуть. От такі речі мене вражають. Мене також дивує, чому діти високопоставлених людей не на фронті. Чому беруть єдиного сина у батьків із села, а тут - ні?" - сказала вона.

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Акторка звернула увагу й на інші ознаки безкарності заможних українців, зазначивши, що на вулицях дедалі більше нових авто - і це виглядає дивно в умовах війни.

"Вчора побачила новину: забрали хлопця, а в нього лежачий тато. От таких беруть, а мажори живуть спокійно. Ще дивує поведінка деяких людей. Наприклад, дівчина, яка отримала дорогезний букет у вигляді ведмедика. Коли їй написали, що краще би гроші передала на фронт, - облила всіх лайном. Такі люди розуміють, що абсолютно безкарні, тому що у них хтось обов'язково є при владі: батьки, хрещені, "папіки" - наголосила Біблів.

Артистка підсумувала, що подібна нерівність і цинічна поведінка привілейованих лише посилює відчуття несправедливості серед українців, які щодня жертвують своїм життям за країну.

