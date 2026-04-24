Суперниця була безсилою: Костюк влаштувала справжній розгром на старті турніру в Мадриді

Тріумфальна хода після титулу в Руані

Українка прибула до Мадрида у статусі 26-ї сіяної та в піднесеному настрої після нещодавнього успіху на турнірі у французькому Руані, де вона виборола свій другий титул WTA в кар'єрі, обігравши у фіналі співвітчизницю Вероніку Подрез.

Завдяки високому рейтингу Костюк розпочала виступи в Іспанії одразу з другого раунду.

Перше випробування на іспанських кортах Марта пройшла максимально впевнено. Протистояння з 80-ю ракеткою світу Юлією Путінцевою тривало лише 1 годину та 14 хвилин.

Домінація на корті та статистика матчу

З перших хвилин поєдинку Костюк захопила ініціативу. У стартовій партії українка дозволила суперниці взяти лише один гейм, продемонструвавши тотальну перевагу.

Другий сет розвивався за схожим сценарієм, хоча Путінцева спробувала нав'язати боротьбу наприкінці.

Попри сім подвійних помилок, Марта компенсувала їх агресивною грою та двома ейсами, закривши матч з рахунком 6:1, 6:3.

Турнірні перспективи українок

Перемога над Путінцевою зробила Костюк другою представницею України у третьому колі мадридського "тисячника".

Раніше до цієї стадії пробилася Ангеліна Калініна. Інші українські тенісистки - Еліна Світоліна, Дарія Снігур та Юлія Стародубцева - на жаль, припинили боротьбу на етапі другого раунду.

Для Костюк це вже восьмий візит на турнір у столиці Іспанії. Минулого року вона показала тут свій найкращий результат, дійшовши до чвертьфіналу.

Тепер за вихід до наступного етапу Марта посперечається з переможницею пари Джессіка Пегула (США) - Кенті Бултер (Велика Британія).