Суперниці вже відомі: Світоліну та Костюк чекають вибухові випробування в Індіан-Веллсі

10:02 06.03.2026 Пт
2 хв
Одна з українок вийде на корт проти суперниці, яка старша за неї майже на 20 років.
aimg Катерина Урсатій
Суперниці вже відомі: Світоліну та Костюк чекають вибухові випробування в Індіан-Веллсі Еліна Світолна (фото: Getty Images)

Провідні тенісистки України Еліна Світоліна та Марта Костюк готуються до старту на престижному турнірі в США. За результатами першого раунду визначилися опонентки, з якими українки змагатимуться за вихід далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: Костюк відновилася після болісної травми та націлилася на "п'ятий Грендслем"

Світоліна проти німецької ветеранки

Першою опоненткою Еліни Світоліної в Каліфорнії стане досвідчена Лаура Зігемунд (№55 WTA).

38-річна представниця Німеччини пробилася до другого кола завдяки вольовій перемозі над хорваткою Петрою Марчінко.

Поєдинок тривав майже три години і завершився камбеком Зігемунд - 3:6, 6:3, 6:4.

Для німецької тенісистки це лише другий вихід у наступну стадію змагань в Індіан-Веллсі за всю кар'єру.

Раніше Світоліна та Зігемунд зустрічалися лише одного разу - на Олімпійських іграх у Токіо перемогу святкувала українка.

Костюк екзаменуватиме господарку кортів

Марта Костюк на старті турніру зіграє проти американки Тейлор Таунсенд (№87 WTA) представниця США продемонструвала впевнену гру в першому раунді, несподівано легко здолавши чешку Марі Бузкову (№33 WTA) з рахунком 6:2, 6:1.

Таунсенд зараз перебуває у чудовій формі: вона виграла сім із восьми останніх матчів, а до основної сітки Індіан-Веллса пробилася через кваліфікацію.

Історія очних протистоянь між Костюк та Таунсенд налічує один поєдинок - у 2024 році в Аделаїді сильнішою була Марта.

Календар виступів українок

Матчі другого кола за участю Світоліної та Костюк заплановані на 7 березня. Крім них, представництво України на турнірі забезпечує Даяна Ястремська.

Після успішного старту проти Чжан Шуай, Ястремська проведе свій поєдинок проти Александри Еали з Філіппін уже 6 березня.

Раніше ми повідомляли, що одна з українок Даяна Ястремська вже ефектно стартувала на супертурнірі в Індіан-Веллс.

