ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Соперницы уже известны: Свитолину и Костюк ждут взрывные испытания в Индиан-Уэллсе

10:02 06.03.2026 Пт
2 мин
Одна из украинок выйдет на корт против соперницы, которая старше ее почти на 20 лет.
aimg Екатерина Урсатий
Соперницы уже известны: Свитолину и Костюк ждут взрывные испытания в Индиан-Уэллсе Элина Свитолна (фото: Getty Images)

Ведущие теннисистки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк готовятся к старту на престижном турнире в США. По результатам первого раунда определились оппонентки, с которыми украинки будут соревноваться за выход дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Читайте также: Костюк восстановилась после болезненной травмы и нацелилась на "пятый Грэндслем"

Свитолина против немецкой ветеранки против немецкой ветеранки

Первой оппоненткой Элины Свитолиной в Калифорнии станет опытная Лаура Зигемунд (№55 WTA).

38-летняя представительница Германии пробилась во второй круг благодаря волевой победе над хорваткой Петрой Марчинко.

Поединок длился почти три часа и завершился камбэком Зигемунд - 3:6, 6:3, 6:4.

Для немецкой теннисистки это лишь второй выход в следующую стадию соревнований в Индиан-Уэллсе за всю карьеру.

Ранее Свитолина и Зигемунд встречались лишь однажды - на Олимпийских играх в Токио победу праздновала украинка.

Костюк будет экзаменовать хозяйку кортов

Марта Костюк на старте турнира сыграет против американки Тейлор Таунсенд (№87 WTA) представительница США продемонстрировала уверенную игру в первом раунде, неожиданно легко одолев чешку Мари Бузкову (№33 WTA) со счетом 6:2, 6:1.

Таунсенд сейчас находится в отличной форме: она выиграла семь из восьми последних матчей, а в основную сетку Индиан-Уэллса пробилась через квалификацию.

История очных противостояний между Костюк и Таунсенд насчитывает один поединок - в 2024 году в Аделаиде сильнее была Марта.

Календарь выступлений украинок

Матчи второго круга с участием Свитолиной и Костюк запланированы на 7 марта. Кроме них, представительство Украины на турнире обеспечивает Даяна Ястремская.

После успешного старта против Чжан Шуай, Ястремская проведет свой поединок против Александры Эали из Филиппин уже 6 марта.

Ранее мы сообщали, что одна из украинок Даяна Ястремская уже эффектно стартовала на супертурнире в Индиан-Уэллс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис
Новости
Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига
Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине