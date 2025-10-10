UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Суперкубок UA STEEL LEAGUE ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ

Фото: Суперкубок UA STEEL LEAGUE ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

У суботу, 11 жовтня, підписники платформи кіно і телебачення Київстар ТБ зможуть побачити визначну подію у світі медіафутболу - Суперкубок UA STEEL LEAGUE - в прямому ефірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Володарі Кубків UA STEEL RUH MEDIA TEAM та PROFAN зійдуться у двобої за суперкубок. Матч відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Початок події - 11 жовтня о 13:00.

Суперкубок UA STEEL LEAGUE - це унікальний формат одноденного змагання, який об’єднує медіафутболістів та професіоналів, блогерів та спортивні легенди.

Дивіться Кубок зірок UA STEEL LEAGUE ексклюзивно на Київстар ТБ у розділі "Спорт". Усі матчі будуть доступні користувачам платформи у високій якості з українським коментуванням.

Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак.

Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

Читайте РБК-Україна в Google News