Суперкубок UA STEEL LEAGUE ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ

Володарі Кубків UA STEEL RUH MEDIA TEAM та PROFAN зійдуться у двобої за суперкубок. Матч відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Початок події - 11 жовтня о 13:00.

Суперкубок UA STEEL LEAGUE - це унікальний формат одноденного змагання, який об’єднує медіафутболістів та професіоналів, блогерів та спортивні легенди.

Дивіться Кубок зірок UA STEEL LEAGUE ексклюзивно на Київстар ТБ у розділі "Спорт". Усі матчі будуть доступні користувачам платформи у високій якості з українським коментуванням.

Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак.