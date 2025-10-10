RU

Суперкубок UA STEEL LEAGUE эксклюзивно будут транслировать на Киевстар ТВ

Фото: Суперкубок UA STEEL LEAGUE эксклюзивно будут транслировать на Киевстар ТВ (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В субботу, 11 октября, подписчики платформы кино и телевидения Киевстар ТВ смогут увидеть выдающееся событие в мире медиафутбола - Суперкубок UA STEEL LEAGUE - в прямом эфире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Обладатели Кубков UA STEEL RUH MEDIA TEAM и PROFAN сойдутся в поединке за суперкубок. Матч состоится на стадионе "Авангард" в Ровно.

Начало события - 11 октября в 13:00.

Суперкубок UA STEEL LEAGUE - это уникальный формат однодневного соревнования, который объединяет медиафутболистов и профессионалов, блогеров и спортивные легенды.

Смотрите Кубок звезд UA STEEL LEAGUE эксклюзивно на Киевстар ТВ в разделе "Спорт". Все матчи будут доступны пользователям платформы в высоком качестве с украинским комментированием.

Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ сейчас доступны 35 телеканалов, поэтому каждый зритель сможет найти трансляции на свой вкус.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

 

