Суханов зробив несподівану заяву про Софію Ротару: "Готується дати інтерв'ю"

Так, на запитання, чи готується виконавиця до інтерв’ю, Олексій підтвердив, що вона перебуває в Україні та вже думає про розмову з пресою.

"Це я точно знаю, ми спілкуємося. Вона хоче дати інтерв'ю, вона готується його дати, тому що, наскільки я знаю, для неї це дуже важливо, але поки вона не в тому стані і душевному, і, що головне, фізичному, щоб це зробити. Але слава богу, вона тут, вона жива, вона з Україною. Ну, я гадаю, що це інтерв'ю буде. Просто треба дати людині час, тому що, ну, адже в кожного свій поріг ось цього, ось цього болю й непереносимості, і втоми, і спустошеності", - поділився телеведучий.

Він також закликав із розумінням ставитися до співачки та не засуджувати її за мовчання, наголосивши, що Ротару нині переживає непростий період.

Позиція Софії Ротару щодо війни

До повномасштабного вторгнення Росії артистка продовжувала виступати у РФ - зокрема, 2017 року співала на дні народження глави Чечні Рамзана Кадирова.

Попри це, у 2021 році президент Володимир Зеленський вручив Софії Михайлівні державну нагороду - "Національна легенда України".

Після 24 лютого 2022 року Ротару не робила гучних публічних заяв щодо війни, однак неодноразово реагувала у соцмережах на ракетні удари по українських містах.

У серпні 2025-го, до Дня Незалежності України, артистка вперше за тривалий час з’явилася на публіці, опублікувавши нові фотографії, зроблені під час прогулянки Києвом.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)