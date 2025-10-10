Суханов зробив несподівану заяву про Софію Ротару: "Готується дати інтерв'ю"

Українська співачка Софія Ротару готується вперше дати велике інтерв’ю від початку повномасштабної війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке дав телеведучий Олексій Суханов на латвійському YouTube-каналі "И Грянул Грэм".
Так, на запитання, чи готується виконавиця до інтерв’ю, Олексій підтвердив, що вона перебуває в Україні та вже думає про розмову з пресою.
"Це я точно знаю, ми спілкуємося. Вона хоче дати інтерв'ю, вона готується його дати, тому що, наскільки я знаю, для неї це дуже важливо, але поки вона не в тому стані і душевному, і, що головне, фізичному, щоб це зробити. Але слава богу, вона тут, вона жива, вона з Україною. Ну, я гадаю, що це інтерв'ю буде. Просто треба дати людині час, тому що, ну, адже в кожного свій поріг ось цього, ось цього болю й непереносимості, і втоми, і спустошеності", - поділився телеведучий.
Він також закликав із розумінням ставитися до співачки та не засуджувати її за мовчання, наголосивши, що Ротару нині переживає непростий період.
До повномасштабного вторгнення Росії артистка продовжувала виступати у РФ - зокрема, 2017 року співала на дні народження глави Чечні Рамзана Кадирова.
Попри це, у 2021 році президент Володимир Зеленський вручив Софії Михайлівні державну нагороду - "Національна легенда України".
Після 24 лютого 2022 року Ротару не робила гучних публічних заяв щодо війни, однак неодноразово реагувала у соцмережах на ракетні удари по українських містах.
У серпні 2025-го, до Дня Незалежності України, артистка вперше за тривалий час з’явилася на публіці, опублікувавши нові фотографії, зроблені під час прогулянки Києвом.
