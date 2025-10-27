Стрибок на сотню сходинок: нове обличчя у вітчизняному топ-10 рейтингу WTA

Прогрес без виступів

Еліна Світоліна зберегла за собою 14-ту сходинку, залишаючись першою ракеткою України. Це вже 380-й тиждень, коли вона перебуває серед топ-20 найкращих тенісисток світу.

Марта Костюк і Даяна Ястремська синхронно покращили свої позиції. Костюк піднялася на 26-те місце (+1), а Ястремська – на 27-ме (+1).

Лідерки вітчизняного тенісу вже завершили поточний сезон і готуються до наступного.

За межами топ-100

Юлія Стародубцева цього тижня опустилася на три рядки, займаючи 115 позицію.

Олександра Олійникова, завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 125 у Флоріанополісі, оновила свій особистий рекорд і піднялася на 135 місце (+4).

Ангеліна Калініна додала дві сходинки (157-ма), а Дарія Снігур – одразу п’ять (165-та).

Анастасія Соболєва втратила кілька позицій і нині 267-ма у світі.

Неймовірний прорив Вероніки Подрез

Найяскравіше зростання показала 18-річна Вероніка Подрез.

Вигравши титул на турнірі ITF W75 у Пуатьє, вона піднялася одразу на 110 позицій і тепер займає 317 місце – найвище у своїй кар'єрі.

Це дозволило їй вперше потрапити до вітчизняного топ-10. Юна тенісистка стала 9-ю в національному рейтингу.

Топ-10 українок в рейтингу WTA

14 (12). Еліна Світоліна

26 (27). Марта Костюк

27 (28). Даяна Ястремська

115 (112). Юлія Стародубцева

135 (139). Олександра Олійникова

157 (159). Ангеліна Калініна

165 (170). Дарія Снігур

267 (262). Анастасія Соболєва

317 (427). Вероніка Подрез

333 (329). Валерія Страхова

Що у чільній десятці

Лідером світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.

Загалом за тиждень у топ-10 відбулася лише одна зміна. Єлена Рибакіна з Казахстану обійшла італійку Жансмін Паоліні та піднялась на 6-ту сходинку.

Топ-10 світового рейтингу