Стрибок на сотню сходинок: нове обличчя у вітчизняному топ-10 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Еліна Світоліна зберегла за собою 14-ту сходинку, залишаючись першою ракеткою України. Це вже 380-й тиждень, коли вона перебуває серед топ-20 найкращих тенісисток світу.
Марта Костюк і Даяна Ястремська синхронно покращили свої позиції. Костюк піднялася на 26-те місце (+1), а Ястремська – на 27-ме (+1).
Лідерки вітчизняного тенісу вже завершили поточний сезон і готуються до наступного.
Юлія Стародубцева цього тижня опустилася на три рядки, займаючи 115 позицію.
Олександра Олійникова, завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 125 у Флоріанополісі, оновила свій особистий рекорд і піднялася на 135 місце (+4).
Ангеліна Калініна додала дві сходинки (157-ма), а Дарія Снігур – одразу п’ять (165-та).
Анастасія Соболєва втратила кілька позицій і нині 267-ма у світі.
Найяскравіше зростання показала 18-річна Вероніка Подрез.
Вигравши титул на турнірі ITF W75 у Пуатьє, вона піднялася одразу на 110 позицій і тепер займає 317 місце – найвище у своїй кар'єрі.
Це дозволило їй вперше потрапити до вітчизняного топ-10. Юна тенісистка стала 9-ю в національному рейтингу.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
Лідером світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.
Загалом за тиждень у топ-10 відбулася лише одна зміна. Єлена Рибакіна з Казахстану обійшла італійку Жансмін Паоліні та піднялась на 6-ту сходинку.
Топ-10 світового рейтингу
Раніше ми повідомили, хто увійшов до топ-8 та зіграє на підсумковому турнірі WTA.
Також ми писали, що Еліну Світоліну номінували на престижну міжнародну премію.