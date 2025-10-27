Прыжок на сотню ступенек: новое лицо в отечественном топ-10 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.
Элина Свитолина сохранила за собой 14-ю строчку, оставаясь первой ракеткой Украины. Это уже 380-я неделя, когда она находится среди топ-20 лучших теннисисток мира.
Марта Костюк и Даяна Ястремская синхронно улучшили свои позиции. Костюк поднялась на 26-е место (+1), а Ястремская - на 27-е (+1).
Лидеры отечественного тенниса уже завершили текущий сезон и готовятся к следующему.
Юлия Стародубцева на этой неделе опустилась на три строчки, занимая 115 позицию.
Александра Олейникова, благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 125 во Флорианополисе, обновила свой личный рекорд и поднялась на 135 место (+4).
Ангелина Калинина добавила две ступеньки (157-я), а Дарья Снигур - сразу пять (165-я).
Анастасия Соболева потеряла несколько позиций и сейчас 267-я в мире.
Самый яркий рост показала 18-летняя Вероника Подрез.
Выиграв титул на турнире ITF W75 в Пуатье, она поднялась сразу на 110 позиций и теперь занимает 317 место - самое высокое в своей карьере.
Это позволило ей впервые попасть в отечественный топ-10. Юная теннисистка стала 9-й в национальном рейтинге.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.
Всего за неделю в топ-10 произошло лишь одно изменение. Елена Рыбакина из Казахстана обошла итальянку Жансмин Паолини и поднялась на 6-ю строчку.
Топ-10 мирового рейтинга
