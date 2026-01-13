Ястремська з тріском провалилася в Аделаїді: принизлива поразка перед стартом Australian Open

WTA 500, Аделаїда, 1/16 фіналу

Катерина Сінякова (Чехія) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:0, 6:1

Деталі матчу

Суперницею українки на старті змагань стала лакілузерка Катеріна Сінякова (WTA 46). Попри поразку у кваліфікації, вона потрапила в основну сітку турніру після відмови від участі однієї з учасниць.

Перший сет пройшов за повної переваги чеської тенісистки. Українка припустилася кількох помилок на власній подачі та не змогла нав'язати боротьбу суперниці. Сінякова тричі реалізувала брейк і не дозволила Ястремській виграти жодного гейму – 0:6.

На старті другої партії Сінякова знову захопила ініціативу, вигравши два перші гейми. Ястремській вдалося скоротити відставання, однак це очко так і залишилося для неї єдиним у матчі. Після цього чешка довела поєдинок до впевненої перемоги – 6:1.

Зустріч тривала 53 хвилини та стала першою очною для тенісисток.

В Аделаїді – без українок

Після поразки Ястремської на турнірі в Аделаїді не залишилося представниць України.

Раніше зі змагань знялася Марта Костюк, яка дійшла до фіналу турніру WTA у Брісбені й не змогла продовжити виступи через щільний графік.

Далі – Australian Open

Сезон-2026 Ястремська розпочала турніром у Брісбені, де дійшла до 1/8 фіналу та поступилася шостій ракетці світу Джессіці Пегулі.

Наступним стартом для української тенісистки стане Australian Open-2026, матчі основної сітки якого пройдуть у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого.