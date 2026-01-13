UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ястремська з тріском провалилася в Аделаїді: принизлива поразка перед стартом Australian Open

Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України та 27-ма у світі Даяна Ястремська не змогла подолати стартовий раунд турніру серії WTA 500 в австралійській Аделаїді, зазнавши розгромної поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 500, Аделаїда, 1/16 фіналу

Катерина Сінякова (Чехія) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:0, 6:1

Деталі матчу

Суперницею українки на старті змагань стала лакілузерка Катеріна Сінякова (WTA 46). Попри поразку у кваліфікації, вона потрапила в основну сітку турніру після відмови від участі однієї з учасниць.

Перший сет пройшов за повної переваги чеської тенісистки. Українка припустилася кількох помилок на власній подачі та не змогла нав'язати боротьбу суперниці. Сінякова тричі реалізувала брейк і не дозволила Ястремській виграти жодного гейму – 0:6.

На старті другої партії Сінякова знову захопила ініціативу, вигравши два перші гейми. Ястремській вдалося скоротити відставання, однак це очко так і залишилося для неї єдиним у матчі. Після цього чешка довела поєдинок до впевненої перемоги – 6:1.

Зустріч тривала 53 хвилини та стала першою очною для тенісисток.

В Аделаїді – без українок

Після поразки Ястремської на турнірі в Аделаїді не залишилося представниць України.

Раніше зі змагань знялася Марта Костюк, яка дійшла до фіналу турніру WTA у Брісбені й не змогла продовжити виступи через щільний графік.

Далі – Australian Open

Сезон-2026 Ястремська розпочала турніром у Брісбені, де дійшла до 1/8 фіналу та поступилася шостій ракетці світу Джессіці Пегулі.

Наступним стартом для української тенісистки стане Australian Open-2026, матчі основної сітки якого пройдуть у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого.

Раніше ми писали, що єдиний український тенісист на чемпіонаті Австралії розпочав турнір з перемоги.

Також дізнайтеся, як Калініна та Снігур стартували в кваліфікації Australian Open-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісДаяна Ястремська