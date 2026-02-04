Ястремська зазнала нищівної поразки від росіянки в Абу-Дабі

Невдале продовження після успішного старту

Старт першої партії виявився невдалим для українки: вона відпустила суперницю вперед з рахунком 0:4.

Попри це, Даяна продемонструвала характер, зумівши скоротити відставання до мінімуму (3:4), зокрема завдяки реалізованому брейк-пойнту.

Проте розвинути успіх не вдалося - Александрова виграла наступні гейми та закрила сет із рахунком 6:3.

Другий сет пройшов за повної домінації суперниці. Ястремська не змогла взяти жодної власної подачі чи нав’язати боротьбу на чужій, програвши партію "всуху". Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

Статистика та особисті зустрічі

Це була вже сьома очна дуель тенісисток. Після цієї перемоги Александрова вийшла вперед у протистоянні з рахунком 4:3.

Нагадаємо, що на старті змагань в Абу-Дабі Ястремська вибила з сітки бразилійку Беатріс Аддад Маю.

Раніше, у парному розряді, Даяна в тандемі з Теодорою Костович також зазнала поразки від дуету за участю Александрової.

Що далі

Попри виліт з одиночного розряду в ОАЕ, українська спортсменка продовжує сезон на Близькому Сході.

Наступною зупинкою для Ястремської стане престижний турнір категорії WTA 1000, що відбудеться в Досі.