Ястремська переможно стартувала в Лінці: рік тому вона грала тут у фіналі

WTA 500, Лінц. 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Енн Лі (США) – 7:5, 4:6, 6:3

Дві години боротьби

Матч проти 36-ї ракетки світу Енн Лі тривав понад дві години та видався вкрай нестабільним для обох тенісисток.

Ястремська потужно розпочала перший сет, повівши з рахунком 3:0, проте американка змогла вирівняти становище (5:5). Крапку в партії поставив брейк українки у 12-му геймі – 7:5.

Після поразки Ястремської в другому сеті (4:6), доля зустрічі вирішувалася у третій партії. Даяна першою помилилася на власній подачі, дозволивши суперниці вийти вперед, але вчасно зібралася і здійснила вражаючий ривок, вигравши чотири гейми поспіль. Підсумковий рахунок матчу – 7:5, 4:6, 6:3 на користь українки.

Шанс на реванш

Ця перемога стала для Ястремської другою над Лі в їхній очній історії. Тепер у другому колі на Даяну чекає принципове протистояння проти румунки Єлени-Габріели Русе (WTA 87). Саме цій суперниці українка поступилася у січні на старті Australian Open, тож поєдинок у Лінці стане можливістю для реваншу.

Крім того, представництво України в основній сітці турніру несподівано розширилося. Ангеліна Калініна, попри поразку у кваліфікації, потрапила до списку учасниць у статусі "лакі-лузерки" (замінивши чешку Сару Бейлек). Свій шлях у Лінці вона розпочне у середу, 8 квітня, матчем проти угорки Панни Удварді.

Ястремська та турнір у Лінці

Даяна Ястремська вже третій рік поспіль успішно долає стартовий бар'єр на австрійських кортах. Минулого сезону українка зупинилася лише за крок до титулу, дійшовши до фіналу.

Варто зазначити, що цього року організатори змінили умови: турнір змістився в календарі із січня на квітень. Змінилося й покриття – з харду на ґрунт у залі, що додає змаганням додаткової специфіки.