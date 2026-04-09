UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Страшна ніч у єврокубках: що насправді сталося з лідером "Шахтаря" після падіння без тями

22:45 09.04.2026 Чт
2 хв
Поки фанати раділи поверненню зірки, медики вже били на сполох. Чим це обернеться для команди?
aimg Катерина Урсатій
ФК "Шахтар" (фото: facebook.com/fcshakhtar)

Півзахисник "Шахтаря" Ізаке Сілва знепритомнів під час чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ. Попри важкий удар головою та підозрілі симптоми, бразилець спочатку продовжив гру, що викликало шквал критики.

Драматичне зіткнення та вимушена ротація

Старт першого поєдинку 1/4 фіналу єврокубка проти алкмарського АЗ ледь не завершився трагедією для донеччан.

У ігровому моменті хавбек "помаранчево-чорних" Ізаке Сілва отримав потужний удар, після якого впав на газон без ознак притомності.

Медичному персоналу вдалося привести футболіста до тями безпосередньо на полі.

Попри серйозність інциденту, Сілва повернувся у гру, проте вже за кілька хвилин тренерський штаб був змушений провести заміну - замість бразильця на полі з'явився Артем Бондаренко.

Вердикт лікаря: ризиковане рішення клубу

Відомий спортивний медик Дмитро Бабелюк жорстко відреагував на дії персоналу "Шахтаря".

За його словами, характер падіння та "тонічна поза" гравця вказували на ймовірне пошкодження шийного відділу хребта та струс мозку.

"У той час, коли у світі все ширше впроваджують протоколи струсу і знімають гравців з поля після удару мʼячем в голову, в нас гравця випускають на поле після тонічного приступу", - підкреслив фахівець, додавши, що вихід Сілви назад на газон суперечить міжнародним медичним стандартам безпеки.

Статистика та шлях команд у єврокубках

Ізаке Сілва є одним із ключових виконавців у тактичних побудовах "гірників". Матч проти АЗ став для нього 27-м у поточному сезоні.

В активі півзахисника 5 забитих м'ячів та 5 результативних передач у всіх офіційних турнірах.

Нагадаємо, що на шляху до чвертьфіналу Ліги конференцій:

  • "Шахтар" вибив польський "Лех" (4:3 за сумою двох матчів)
  • АЗ впевнено розібрався зі "Спартою", перемігши пражан із загальним рахунком 6:1
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ШахтарФутбол