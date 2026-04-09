Страшна ніч у єврокубках: що насправді сталося з лідером "Шахтаря" після падіння без тями

Драматичне зіткнення та вимушена ротація

Старт першого поєдинку 1/4 фіналу єврокубка проти алкмарського АЗ ледь не завершився трагедією для донеччан.

У ігровому моменті хавбек "помаранчево-чорних" Ізаке Сілва отримав потужний удар, після якого впав на газон без ознак притомності.

Медичному персоналу вдалося привести футболіста до тями безпосередньо на полі.

Попри серйозність інциденту, Сілва повернувся у гру, проте вже за кілька хвилин тренерський штаб був змушений провести заміну - замість бразильця на полі з'явився Артем Бондаренко.

Вердикт лікаря: ризиковане рішення клубу

Відомий спортивний медик Дмитро Бабелюк жорстко відреагував на дії персоналу "Шахтаря".

За його словами, характер падіння та "тонічна поза" гравця вказували на ймовірне пошкодження шийного відділу хребта та струс мозку.

"У той час, коли у світі все ширше впроваджують протоколи струсу і знімають гравців з поля після удару мʼячем в голову, в нас гравця випускають на поле після тонічного приступу", - підкреслив фахівець, додавши, що вихід Сілви назад на газон суперечить міжнародним медичним стандартам безпеки.

Статистика та шлях команд у єврокубках

Ізаке Сілва є одним із ключових виконавців у тактичних побудовах "гірників". Матч проти АЗ став для нього 27-м у поточному сезоні.

В активі півзахисника 5 забитих м'ячів та 5 результативних передач у всіх офіційних турнірах.

Нагадаємо, що на шляху до чвертьфіналу Ліги конференцій: