RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Страшная ночь в еврокубках: что на самом деле произошло с лидером "Шахтера" после падения без сознания

22:45 09.04.2026 Чт
2 мин
Пока фанаты радовались возвращению звезды, медики уже били тревогу. Чем это обернется для команды?
aimg Екатерина Урсатий
ФК "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshakhtar)

Полузащитник "Шахтера" Изаке Силва потерял сознание во время четвертьфинала Лиги конференций против АЗ. Несмотря на тяжелый удар головой и подозрительные симптомы, бразилец сначала продолжил игру, что вызвало шквал критики.

Драматическое столкновение и вынужденная ротация

Старт первого поединка 1/4 финала еврокубка против алкмарского АЗ едва не завершился трагедией для дончан.

В игровом моменте хавбек "оранжево-черных" Изаке Силва получил мощный удар, после которого упал на газон без признаков сознания.

Медицинскому персоналу удалось привести футболиста в чувство непосредственно на поле.

Несмотря на серьезность инцидента, Силва вернулся в игру, однако уже через несколько минут тренерский штаб был вынужден провести замену - вместо бразильца на поле появился Артем Бондаренко.

Вердикт врача: рискованное решение клуба

Известный спортивный медик Дмитрий Бабелюк жестко отреагировал на действия персонала "Шахтера".

По его словам, характер падения и "тоническая поза" игрока указывали на вероятное повреждение шейного отдела позвоночника и сотрясение мозга.

"В то время, когда в мире все шире внедряют протоколы сотрясения и снимают игроков с поля после удара мячом в голову, у нас игрока выпускают на поле после тонического приступа", - подчеркнул специалист, добавив, что выход Силвы обратно на газон противоречит международным медицинским стандартам безопасности.

Статистика и путь команд в еврокубках

Изаке Силва является одним из ключевых исполнителей в тактических построениях "горняков". Матч против АЗ стал для него 27-м в текущем сезоне.

В активе полузащитника 5 забитых мячей и 5 результативных передач во всех официальных турнирах.

Напомним, что на пути к четвертьфиналу Лиги конференций:

  • "Шахтер" выбил польский "Лех" (4:3 по сумме двух матчей)
  • АЗ уверенно разобрался со "Спартой", победив пражан с общим счетом 6:1
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
