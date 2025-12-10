У Степана Гіги зробили заяву про стан співака

Підставою для хвилі повідомлень став допис журналіста Віталія Глаголи, у якому йшлося про ампутацію ноги та критичний стан виконавця.

Після появи цієї інформації представники співака наголосили, що жодних заяв про кому вони не робили.

Раніше офіційно повідомлялося лише про важкий, але стабільний стан артиста.

Піар-директорка Степана Гіги публічно звернулася до журналіста з вимогою розкрити джерела інформації.

У Степана Гіги шукають, хто "злив" інформацію про його стан журналістам (скріншот)

У своєму зверненні вона зазначила, що поширення подібних даних без підтвердження не має нічого спільного з професійною журналістикою та порушує право артиста на приватність.

Оскільки відповіді одразу не було, представниця артиста оприлюднила свій запит у соцмережах, закликавши журналіста видалити неперевірену інформацію та публічно перепросити.

Що відповів Глагола

Віталій заявив, що довіряє своїм джерелам і не зобов’язаний їх розкривати, однак готовий опублікувати офіційну позицію сторони співака у разі спростування.

"Якщо ви бажаєте спростувати інформацію, я готовий оприлюднити ваш коментар у себе на сторінці. У разі, якщо інформація джерел щодо ампутації кінцівки (немає згадки про кому. - Ред.) не підтверджується і ви хочете її спростувати, дайте коментар - оприлюдню", - повідомив журналіст.

У Степана Гіги шукають, хто "злив" інформацію про його стан журналістам (скріншот)

У відповідь Ірена заявила, що команда артиста вже надала вичерпну інформацію й не бачить підстав для подальших дискусій у такому форматі.

Вона підтвердила, що стан Степана Гіги залишається важким, але стабільним, і він отримує всю необхідну медичну допомогу.

"Ми вже коментували, що стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Потрібен час на відновлення - це природно. У разі будь-яких змін офіційну інформацію першими публікуватиме пресцентр артиста. Саме звідти журналісти зможуть отримати перевірені дані. А всі ці "чутки" нам точно ні до чого", - заявила Зайко.

У Степана Гіги шукають, хто "злив" інформацію про його стан журналістам (скріншот)

Відомо, що ще 19 листопада на офіційній сторінці Степана Гіги в Instagram повідомлялося про термінову операцію.

Тоді зазначалося, що співак перебуває у важкому, але стабільному стані, а всі концерти, включно з великим виступом у Палаці спорту в Києві, було скасовано.

Раніше концертний директор артиста Петро Добромильський інформував, що Степан Гіга проходить лікування в одній із лікарень Львова під цілодобовим наглядом медиків.

За його словами, співак був при тямі, а поруч із ним перебували діти.