Стародубцева розтрощила суперницю у фіналі відбору Маямі: з ким українка зіграє в основі

Юлія Стародубцева впевнено пройшла відбірковий етап турніру WTA 1000 у США. Перемога над американкою Мері Стояною дозволила українці приєднатися до еліти світового тенісу в основній сітці змагань.

Тріумфальний фінал кваліфікації проти Стояни

Українська тенісистка Юлія Стародубцева продемонструвала бездоганну гру у вирішальному матчі за вихід до основної стадії турніру в Маямі.

Її опоненткою стала представниця США Мері Стояна (179-й номер рейтингу WTA).

Українка домінувала протягом усієї зустрічі, не залишивши суперниці шансів на камбек. Обидві партії завершилися з аналогічним результатом - 6:2.

Стародубцева активно використовувала брейк-поїнти та диктувала умови на корті, що дозволило закрити матч у двох сетах.

Нагадаємо, що на старті відбору Юлія виявилася сильнішою за австралійку Медісон Інгліс, вирвавши перемогу у важких вольових розіграшах.

Українське представництво на кортах США

Завдяки успіху Стародубцевої, Україна матиме солідне представництво на турнірі серії WTA 1000. В основній сітці змагатимуться одразу чотири наші спортсменки:

Еліна Світоліна (сіяна);

Марта Костюк (сіяна);

Даяна Ястремська;

Юлія Стародубцева (переможниця кваліфікації).

Світоліна та Костюк, завдяки високому рейтингу, отримали право розпочати боротьбу безпосередньо з другого раунду.

Наступна суперниця та історія виступів

Для Юлії це вже друга поспіль участь в основі Маямі. Минулого року шлях українки зупинила експерша ракетка світу Наомі Осака.

Загалом цей сезон складається для Стародубцевої успішно: вона вже втретє пробивається через сито кваліфікації на великих турнірах, повторивши успіхи Окленда та Australian Open.

Вже відомо, що в першому колі основної сітки Юлія схрестить ракетки з Євою Лис.

Німецька тенісистка українського походження раніше перемагала Стародубцеву в Токіо у 2025 році, тож майбутня зустріч стане шансом для реваншу.

Краща у цій парі в наступному колі зіграє проти іспанки Крістіни Букші.