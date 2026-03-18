Стародубцева сокрушила соперницу в финале отбора Майами: с кем украинка сыграет в основе

09:14 18.03.2026 Ср
2 мин
Шанс отомстить за болезненное поражение: судьба подготовила Юлии особый сюрприз в первом круге
aimg Екатерина Урсатий
Стародубцева сокрушила соперницу в финале отбора Майами: с кем украинка сыграет в основе Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Юлия Стародубцева уверенно прошла отборочный этап турнира WTA 1000 в США. Победа над американкой Мэри Стояной позволила украинке присоединиться к элите мирового тенниса в основной сетке соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат турнира.

Читайте также: Свитолина подвинула россиянку, а Калинина бьет рекорды: как изменился мировой рейтинг WTA

Триумфальный финал квалификации против Стояны

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продемонстрировала безупречную игру в решающем матче за выход в основную стадию турнира в Майами.

Ее оппоненткой стала представительница США Мэри Стояна (179-й номер рейтинга WTA).

Украинка доминировала на протяжении всей встречи, не оставив сопернице шансов на камбэк. Обе партии завершились с аналогичным результатом - 6:2.

Стародубцева активно использовала брейк-поинты и диктовала условия на корте, что позволило закрыть матч в двух сетах.

Напомним, что на старте отбора Юлия оказалась сильнее австралийки Мэдисон Инглис, вырвав победу в тяжелых волевых розыгрышах.

Украинское представительство на кортах США

Благодаря успеху Стародубцевой, Украина будет иметь солидное представительство на турнире серии WTA 1000. В основной сетке будут соревноваться сразу четыре наши спортсменки:

  • Элина Свитолина (сеяная);
  • Марта Костюк (сеяная);
  • Даяна Ястремская;
  • Юлия Стародубцева (победительница квалификации).

Свитолина и Костюк, благодаря высокому рейтингу, получили право начать борьбу непосредственно со второго раунда.

Следующая соперница и история выступлений

Для Юлии это уже второе подряд участие в основе Майами. В прошлом году путь украинки остановила экс-первая ракетка мира Наоми Осака.

В целом этот сезон складывается для Стародубцевой успешно: она уже в третий раз пробивается через сито квалификации на крупных турнирах, повторив успехи Окленда и Australian Open.

Уже известно, что в первом круге основной сетки Юлия скрестит ракетки с Евой Лис.

Немецкая теннисистка украинского происхождения ранее побеждала Стародубцеву в Токио в 2025 году, поэтому предстоящая встреча станет шансом для реванша.

Лучшая в этой паре в следующем круге сыграет против испанки Кристины Букши.

Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО