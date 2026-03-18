Стародубцева сокрушила соперницу в финале отбора Майами: с кем украинка сыграет в основе
Юлия Стародубцева уверенно прошла отборочный этап турнира WTA 1000 в США. Победа над американкой Мэри Стояной позволила украинке присоединиться к элите мирового тенниса в основной сетке соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат турнира.
Триумфальный финал квалификации против Стояны
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продемонстрировала безупречную игру в решающем матче за выход в основную стадию турнира в Майами.
Ее оппоненткой стала представительница США Мэри Стояна (179-й номер рейтинга WTA).
Украинка доминировала на протяжении всей встречи, не оставив сопернице шансов на камбэк. Обе партии завершились с аналогичным результатом - 6:2.
Стародубцева активно использовала брейк-поинты и диктовала условия на корте, что позволило закрыть матч в двух сетах.
Напомним, что на старте отбора Юлия оказалась сильнее австралийки Мэдисон Инглис, вырвав победу в тяжелых волевых розыгрышах.
Украинское представительство на кортах США
Благодаря успеху Стародубцевой, Украина будет иметь солидное представительство на турнире серии WTA 1000. В основной сетке будут соревноваться сразу четыре наши спортсменки:
- Элина Свитолина (сеяная);
- Марта Костюк (сеяная);
- Даяна Ястремская;
- Юлия Стародубцева (победительница квалификации).
Свитолина и Костюк, благодаря высокому рейтингу, получили право начать борьбу непосредственно со второго раунда.
Следующая соперница и история выступлений
Для Юлии это уже второе подряд участие в основе Майами. В прошлом году путь украинки остановила экс-первая ракетка мира Наоми Осака.
В целом этот сезон складывается для Стародубцевой успешно: она уже в третий раз пробивается через сито квалификации на крупных турнирах, повторив успехи Окленда и Australian Open.
Уже известно, что в первом круге основной сетки Юлия скрестит ракетки с Евой Лис.
Немецкая теннисистка украинского происхождения ранее побеждала Стародубцеву в Токио в 2025 году, поэтому предстоящая встреча станет шансом для реванша.
Лучшая в этой паре в следующем круге сыграет против испанки Кристины Букши.
