Справжня "заруба" в УПЛ: "Полісся" кинуло виклик ЛНЗ, а воротар "Карпат" творить дива

20:02 04.05.2026 Пн
Один гравець самотужки зламав усі прогнози експертів та зупинив фаворита
Катерина Урсатій
Справжня "заруба" в УПЛ: "Полісся" кинуло виклик ЛНЗ, а воротар "Карпат" творить дива
В елітному дивізіоні українського футболу завершилися баталії 26-го туру. Поки донецький "Шахтар" готується до дострокового чемпіонства, боротьба за срібні нагороди та виживання загострилася до межі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю УПЛ.

Тріумф "гірників" та криза киян у столичному дербі

Центральною подією ігрового вікенду стало протистояння "Динамо" та "Шахтаря".

Попри статус домашнього матчу для киян, донеччани зуміли продемонструвати вольовий характер.

Підсумковий рахунок 2:1 на користь "гірників" фактично знімає питання про переможця сезону.

Наразі підопічні Маріно Пушича випереджають найближчого переслідувача на 10 пунктів.

Для столичного клубу поразка стала черговим ударом по престижу: серія невдач у домашніх іграх проти "Шахтаря" триває вже дев’ять матчів поспіль.

Єдиною світлою плямою для киян став неймовірний гол Матвія Пономаренка з центрального кола, який дозволив йому зміцнити лідерство у гонці бомбардирів (12 забитих м’ячів).

Битва за Лігу чемпіонів: "Полісся" дихає у спину ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ, який утримує другу сходинку, знову припустився помилки. У протистоянні з львівськими "Карпатами" глядачі голів не побачили (0:0).

Героєм зустрічі став голкіпер львів’ян Назар Домчак, який відбив пенальті від Артура Микитишина.

Це вже четвертий поспіль одинадцятиметровий, взятий воротарем "зелено-білих".

Цією осічкою скористалося житомирське "Полісся".

Мінімальна перемога над "Металістом 1925" (1:0) завдяки точному удару Максима Брагару дозволила житомирянам скоротити відстань від "срібної" позиції до одного очка.

Своєю чергою харків’яни остаточно втратили шанси на потрапляння до призової трійки.

Гольова феєрія та рекорди у середині таблиці

Звітний тур виявився надзвичайно результативним на периферії. Одразу два поєдинки закінчилися бойовим миром 3:3:

  • СК "Полтава" - "Кривбас": полтавці встановили антирекорд, пропустивши у 24-й грі поспіль, проте зуміли вигризти нічию.

  • "Верес" - "Епіцентр": клуб із Кам’янця-Подільського був близьким до успіху завдяки дублю Сидуна, але Кай Ціпот врятував рівнян наприкінці зустрічі

Київська "Оболонь" також встановила унікальне досягнення, зафіксувавши четверту поспіль домашню нічию у грі з "Кудрівкою" (1:1).

Боротьба за виживання та зона вильоту

Ситуація внизу турнірних сходів залишається критичною для "Олександрії".

Після поразки від "Колоса" з рахунком 0:3 команда продовжує перебувати у зоні прямого вильоту. Ковалівці ж завдяки цьому успіху злетіли на шосте місце.

Заключний акорд туру пролунав у понеділок, де луганська "Зоря" здобула вольові три очки у матчі проти "Руху" (2:1), що дозволило команді піднятися на восьму позицію.

Усі результати 26-го туру:

  • СК "Полтава" - "Кривбас" - 3:3
  • "Олександрія" - "Колос" - 0:3
  • "Верес" - "Епіцентр" - 3:3
  • "Карпати" - ЛНЗ - 0:0
  • "Оболонь" - "Кудрівка" - 1:1
  • "Металіст 1925" - "Полісся" - 0:1
  • "Динамо" - "Шахтар" - 1:2
  • "Рух" - "Зоря" - 1:2

Турнірна таблиця УПЛ

  1. "Шахтар" - 63 очки (26 матчів), 61:17 (різниця голів)
  2. ЛНЗ - 53 (26), 36:16
  3. "Полісся" - 52 (26), 45:17
  4. "Динамо" - 47 (26), 59:33
  5. "Металіст 1925" - 45 (26), 31:15
  6. "Колос" - 43 (26), 27:21
  7. "Кривбас" - 41 (26), 46:41
  8. "Зоря" - 38 (26), 37:33
  9. "Карпати" - 37 (26), 35:26
  10. "Верес" - 30 (26), 25:34
  11. "Оболонь" - 27 (26), 23:43
  12. "Епіцентр" - 26 (26), 30:40
  13. "Кудрівка" - 22 (26), 27:43
  14. "Рух" - 20 (26), 18:44
  15. "Олександрія" - 13 (26), 18:52
  16. СК "Полтава" - 12 (26), 23:66

Вже наступної неділі, 10 травня, "Шахтар" може офіційно оформити чемпіонство у разі перемоги над СК "Полтава".

Раніше ми розповіли, хто такий Андреа Мальдера, що став претендентом номер один на посаду головного тренера збірної України.

