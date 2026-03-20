Справжній трилер у Маямі: Ястремська відіграла три матчболи та зробила неможливе

Драматична розв'язка та вольова перемога

Старт поєдинку склався для українки невдало: першу партію вона віддала з рахунком 2:6.Проте вже у другому сеті Даяна зуміла перехопити ініціативу, реалізувавши два брейки - 6:4.

Найбільш напруженою стала фінальна частина гри. У вирішальному сеті за рахунку 4:5 Ястремська опинилася за крок від поразки, але зуміла відіграти три матчболи поспіль.

Після цього вона виграла гейм на подачі суперниці та закрила матч із рахунком 7:5, не доводячи справу до тайбрейку.

Статистика та історичний контекст

Для Ястремської це третій в кар'єрі вихід до другого раунду турніру в Маямі (раніше це ставалося у 2019 та 2024 роках).

Загалом у поточному сезоні це вже п'ятий випадок, коли українка долає стартовий бар'єр на турнірах WTA.

До цього лише одного разу у 2026 році їй вдавалося пройти далі другого кола - на змаганнях у Брисбені.

Даяна стала другою представницею України, яка пробилася до наступного етапу в Маямі через сито першого кола.

Раніше це зробила Юлія Стародубцева, для якої цей успіх став дебютним на рівні "тисячників".

Що чекає на українок у другому колі

У наступній стадії змагань Україну представлятимуть одразу чотири тенісистки. До Ястремської та Стародубцевої приєднаються Еліна Світоліна та Марта Костюк, які отримали статус сіяних і пропускали перший раунд.

Наступною опоненткою Даяни стане 25-та ракетка турніру Єлєна Остапенко з Латвії.

Це буде їхня четверта зустріч на корті, наразі рахунок в особистих протистояннях 2:1 на користь латвійки.

Розклад матчів українських тенісисток у другому колі: