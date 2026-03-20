RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Настоящий триллер в Майами: Ястремская отыграла три матчбола и сделала невозможное

09:39 20.03.2026 Пт
2 мин
Теперь на пути Даяны - старая знакомая. Хватит ли сил на еще одну сенсацию после такого истощения?
aimg Екатерина Урсатий
Даяна Ястремская (фото: Getty Images)

Даяна Ястремская успешно начала выступления на престижном турнире WTA 1000 в США. Украинская теннисистка в тяжелом трехсетовом противостоянии вырвала победу над местной фавориткой Эшлин Крюгер.

Драматическая развязка и волевая победа

Старт поединка сложился для украинки неудачно: первую партию она отдала со счетом 2:6. Однако уже во втором сете Даяна сумела перехватить инициативу, реализовав два брейка - 6:4.

Наиболее напряженной стала финальная часть игры. В решающем сете при счете 4:5 Ястремская оказалась в шаге от поражения, но сумела отыграть три матчбола подряд.

После этого она выиграла гейм на подаче соперницы и закрыла матч со счетом 7:5, не доводя дело до тайбрейка.

Статистика и исторический контекст

Для Ястремской это третий в карьере выход во второй раунд турнира в Майами (ранее это происходило в 2019 и 2024 годах).

Всего в текущем сезоне это уже пятый случай, когда украинка преодолевает стартовый барьер на турнирах WTA.

До этого лишь однажды в 2026 году ей удавалось пройти дальше второго круга - на соревнованиях в Брисбене.

Даяна стала второй представительницей Украины, которая пробилась в следующий этап в Майами через сито первого круга.

Ранее это сделала Юлия Стародубцева, для которой этот успех стал дебютным на уровне "тысячников".

Что ждет украинок во втором круге

В следующей стадии соревнований Украину будут представлять сразу четыре теннисистки. К Ястремской и Стародубцевой присоединятся Элина Свитолина и Марта Костюк, которые получили статус сеяных и пропускали первый раунд.

Следующей оппоненткой Даяны станет 25-я ракетка турнира Елена Остапенко из Латвии.

Это будет их четвертая встреча на корте, пока счет в личных противостояниях 2:1 в пользу латвийки.

Расписание матчей украинских теннисисток во втором круге:

  • Элина Свитолина (Украина, 9) - Эмерсон Джонс (Австралия)
  • Даяна Ястремская (Украина) - Елена Остапенко (Латвия, 25)
  • Марта Костюк (Украина, 27) - Камилла Рахимова (Узбекистан)
  • Юлия Стародубцева (Украина) - Кристина Букса (Испания, 30)

Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТеннисДаяна Ястремская