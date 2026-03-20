Настоящий триллер в Майами: Ястремская отыграла три матчбола и сделала невозможное
Даяна Ястремская успешно начала выступления на престижном турнире WTA 1000 в США. Украинская теннисистка в тяжелом трехсетовом противостоянии вырвала победу над местной фавориткой Эшлин Крюгер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат турнира.
Драматическая развязка и волевая победа
Старт поединка сложился для украинки неудачно: первую партию она отдала со счетом 2:6. Однако уже во втором сете Даяна сумела перехватить инициативу, реализовав два брейка - 6:4.
Наиболее напряженной стала финальная часть игры. В решающем сете при счете 4:5 Ястремская оказалась в шаге от поражения, но сумела отыграть три матчбола подряд.
После этого она выиграла гейм на подаче соперницы и закрыла матч со счетом 7:5, не доводя дело до тайбрейка.
Статистика и исторический контекст
Для Ястремской это третий в карьере выход во второй раунд турнира в Майами (ранее это происходило в 2019 и 2024 годах).
Всего в текущем сезоне это уже пятый случай, когда украинка преодолевает стартовый барьер на турнирах WTA.
До этого лишь однажды в 2026 году ей удавалось пройти дальше второго круга - на соревнованиях в Брисбене.
Даяна стала второй представительницей Украины, которая пробилась в следующий этап в Майами через сито первого круга.
Ранее это сделала Юлия Стародубцева, для которой этот успех стал дебютным на уровне "тысячников".
Что ждет украинок во втором круге
В следующей стадии соревнований Украину будут представлять сразу четыре теннисистки. К Ястремской и Стародубцевой присоединятся Элина Свитолина и Марта Костюк, которые получили статус сеяных и пропускали первый раунд.
Следующей оппоненткой Даяны станет 25-я ракетка турнира Елена Остапенко из Латвии.
Это будет их четвертая встреча на корте, пока счет в личных противостояниях 2:1 в пользу латвийки.
Расписание матчей украинских теннисисток во втором круге:
- Элина Свитолина (Украина, 9) - Эмерсон Джонс (Австралия)
- Даяна Ястремская (Украина) - Елена Остапенко (Латвия, 25)
- Марта Костюк (Украина, 27) - Камилла Рахимова (Узбекистан)
- Юлия Стародубцева (Украина) - Кристина Букса (Испания, 30)
