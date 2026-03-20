Настоящий триллер в Майами: Ястремская отыграла три матчбола и сделала невозможное

09:39 20.03.2026 Пт
2 мин
Теперь на пути Даяны - старая знакомая. Хватит ли сил на еще одну сенсацию после такого истощения?
aimg Екатерина Урсатий
Даяна Ястремская (фото: Getty Images)

Даяна Ястремская успешно начала выступления на престижном турнире WTA 1000 в США. Украинская теннисистка в тяжелом трехсетовом противостоянии вырвала победу над местной фавориткой Эшлин Крюгер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат турнира.

Читайте также: Свитолина подвинула россиянку, а Калинина бьет рекорды: как изменился мировой рейтинг WTA

Драматическая развязка и волевая победа

Старт поединка сложился для украинки неудачно: первую партию она отдала со счетом 2:6. Однако уже во втором сете Даяна сумела перехватить инициативу, реализовав два брейка - 6:4.

Наиболее напряженной стала финальная часть игры. В решающем сете при счете 4:5 Ястремская оказалась в шаге от поражения, но сумела отыграть три матчбола подряд.

После этого она выиграла гейм на подаче соперницы и закрыла матч со счетом 7:5, не доводя дело до тайбрейка.

Статистика и исторический контекст

Для Ястремской это третий в карьере выход во второй раунд турнира в Майами (ранее это происходило в 2019 и 2024 годах).

Всего в текущем сезоне это уже пятый случай, когда украинка преодолевает стартовый барьер на турнирах WTA.

До этого лишь однажды в 2026 году ей удавалось пройти дальше второго круга - на соревнованиях в Брисбене.

Даяна стала второй представительницей Украины, которая пробилась в следующий этап в Майами через сито первого круга.

Ранее это сделала Юлия Стародубцева, для которой этот успех стал дебютным на уровне "тысячников".

Что ждет украинок во втором круге

В следующей стадии соревнований Украину будут представлять сразу четыре теннисистки. К Ястремской и Стародубцевой присоединятся Элина Свитолина и Марта Костюк, которые получили статус сеяных и пропускали первый раунд.

Следующей оппоненткой Даяны станет 25-я ракетка турнира Елена Остапенко из Латвии.

Это будет их четвертая встреча на корте, пока счет в личных противостояниях 2:1 в пользу латвийки.

Расписание матчей украинских теннисисток во втором круге:

  • Элина Свитолина (Украина, 9) - Эмерсон Джонс (Австралия)
  • Даяна Ястремская (Украина) - Елена Остапенко (Латвия, 25)
  • Марта Костюк (Украина, 27) - Камилла Рахимова (Узбекистан)
  • Юлия Стародубцева (Украина) - Кристина Букса (Испания, 30)

Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.

Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО