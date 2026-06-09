UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Справжній Скубі-Ду: Netflix презентував тизер до лайв-екшн серіалу

16:27 09.06.2026 Вт
2 хв
В новій історії герої розслідуватимуть моторошну загадку, пов'язану із загубленим цуценям
aimg Сюзанна Аль Маріді
Яким буде новий "Скубі-Ду" (колаж: РБК-Україна)

Netflix вперше продемонстрував, який вигляд матиме легендарний пес Скубі-Ду в майбутньому ігровому серіалі. Стримінговий гігант уже розпочав зйомки проєкту та розкрив нові подробиці про сюжет і акторський склад.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Netflix.

Більше цікавого: "Скубі-Ду" повертається у японському форматі

Netflix показав Скубі-Ду в новому серіалі

У короткому тизері серіалу "Scooby-Doo: Origins" улюблений герой біжить лісом біля літнього табору та зустрічає Шеггі - хлопця, який згодом стане його найкращим другом і незмінним напарником у розслідуваннях загадкових справ.

Новий серіал стане сучасним переосмисленням культового мультфільму, який десятиліттями залишається одним із найвідоміших анімаційних брендів у світі.

Зйомки проєкту тривають в Атланті, а прем'єра запланована на 2027 рік.


Хто зіграє головних героїв

Ще у квітні Netflix оприлюднив перші кадри з молодими детективами. До акторського складу увійшли:

  • Максвелл Дженкінс - Фред Джонс
  • Таннер Гаген - Норвілл "Шеггі" Роджерс
  • Еббі Райдер Фортсон - Велма Дінклі
  • Маккенна Грейс - Дафна Блейк

Також у серіалі з'явиться актор Пол Волтер Гаузер, але його роль поки що тримають у секреті.


Сюжет нового "Скубі-Ду"

Події розгорнуться під час останнього літа в таборі, де старі друзі Шеггі та Дафна опиняться в центрі моторошної загадки.

Герої пончуть розслідувати історію із загубленим цуценям німецького дога, яке могло стати свідком надприродного вбивства.

До них приєднаються прагматична місцева науковиця Велма, а також дивакуватий, але харизматичний новачок Фредді.

Шоураннерами та сценаристами виступають Джош Аппельбаум та Скотт Розенберг. Вони також є виконавчими продюсерами разом з іншими.

Прем'єра серіалу запланована на 2027 рік.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесуФільми