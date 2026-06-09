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Настоящий Скуби-Ду: Netflix презентовал тизер к лайв-экшн сериалу

16:27 09.06.2026 Вт
2 мин
В новой истории герои будут расследовать жуткую загадку, связанную с пропавшим щенком
aimg Сюзанна Аль Мариди
Каким будет новый "Скуби-Ду" (коллаж: РБК-Украина)

Netflix впервые продемонстрировал, как будет выглядеть легендарный пес Скуби-Ду в будущем игровом сериале. Стриминговый гигант уже приступил к съемкам проекта и раскрыл новые подробности о сюжете и актерском составе.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Netflix.

Больше интересного: "Скуби-Ду" возвращается в японском формате

Netflix показал Скуби-Ду в новом сериале

В коротком тизере сериала "Scooby-Doo: Origins" любимый герой бежит по лесу возле летнего лагеря и встречает Шегги - парня, который впоследствии станет его лучшим другом и неизменным напарником в расследованиях загадочных дел.

Новый сериал станет современным переосмыслением культового мультфильма, который десятилетиями остается одним из самых известных анимационных брендов в мире.

Съемки проекта проходят в Атланте, а премьера запланирована на 2027 год.


Кто сыграет главных героев

Еще в апреле Netflix обнародовал первые кадры с молодыми детективами. В актерский состав вошли:

  • Максвелл Дженкинс - Фред Джонс
  • Таннер Хаген - Норвилл "Шегги" Роджерс
  • Эбби Райдер Фортсон - Велма Динкли
  • Маккенна Грейс - Дафна Блейк

Также в сериале появится актер Пол Уолтер Хаузер, но его роль пока держат в секрете.


Сюжет нового "Скуби-Ду"

События развернутся во время последнего лета в лагере, где старые друзья Шегги и Дафна окажутся в центре жуткой загадки.

Герои начнут расследовать историю с потерянным щенком немецкого дога, который мог стать свидетелем сверхъестественного убийства.

К ним присоединятся прагматичная местная ученая Велма, а также чудаковатый, но харизматичный новичок Фредди.

Шоураннерами и сценаристами выступают Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг. Они также являются исполнительными продюсерами вместе с другими.

Премьера сериала запланирована на 2027 год.

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