Настоящий Скуби-Ду: Netflix презентовал тизер к лайв-экшн сериалу

Netflix показал Скуби-Ду в новом сериале

В коротком тизере сериала "Scooby-Doo: Origins" любимый герой бежит по лесу возле летнего лагеря и встречает Шегги - парня, который впоследствии станет его лучшим другом и неизменным напарником в расследованиях загадочных дел.

Новый сериал станет современным переосмыслением культового мультфильма, который десятилетиями остается одним из самых известных анимационных брендов в мире.

Съемки проекта проходят в Атланте, а премьера запланирована на 2027 год.



Кто сыграет главных героев

Еще в апреле Netflix обнародовал первые кадры с молодыми детективами. В актерский состав вошли:

Максвелл Дженкинс - Фред Джонс

Таннер Хаген - Норвилл "Шегги" Роджерс

Эбби Райдер Фортсон - Велма Динкли

Маккенна Грейс - Дафна Блейк

Также в сериале появится актер Пол Уолтер Хаузер, но его роль пока держат в секрете.



Сюжет нового "Скуби-Ду"

События развернутся во время последнего лета в лагере, где старые друзья Шегги и Дафна окажутся в центре жуткой загадки.

Герои начнут расследовать историю с потерянным щенком немецкого дога, который мог стать свидетелем сверхъестественного убийства.

К ним присоединятся прагматичная местная ученая Велма, а также чудаковатый, но харизматичный новичок Фредди.

Шоураннерами и сценаристами выступают Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг. Они также являются исполнительными продюсерами вместе с другими.

Премьера сериала запланирована на 2027 год.