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Справжній Скубі-Ду: Netflix презентував тизер до лайв-екшн серіалу

16:27 09.06.2026 Вт
2 хв
В новій історії герої розслідуватимуть моторошну загадку, пов'язану із загубленим цуценям
aimg Сюзанна Аль Маріді
Справжній Скубі-Ду: Netflix презентував тизер до лайв-екшн серіалу Яким буде новий "Скубі-Ду" (колаж: РБК-Україна)
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Netflix вперше продемонстрував, який вигляд матиме легендарний пес Скубі-Ду в майбутньому ігровому серіалі. Стримінговий гігант уже розпочав зйомки проєкту та розкрив нові подробиці про сюжет і акторський склад.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Netflix.

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Netflix показав Скубі-Ду в новому серіалі

У короткому тизері серіалу "Scooby-Doo: Origins" улюблений герой біжить лісом біля літнього табору та зустрічає Шеггі - хлопця, який згодом стане його найкращим другом і незмінним напарником у розслідуваннях загадкових справ.

Новий серіал стане сучасним переосмисленням культового мультфільму, який десятиліттями залишається одним із найвідоміших анімаційних брендів у світі.

Зйомки проєкту тривають в Атланті, а прем'єра запланована на 2027 рік.


Хто зіграє головних героїв

Ще у квітні Netflix оприлюднив перші кадри з молодими детективами. До акторського складу увійшли:

  • Максвелл Дженкінс - Фред Джонс
  • Таннер Гаген - Норвілл "Шеггі" Роджерс
  • Еббі Райдер Фортсон - Велма Дінклі
  • Маккенна Грейс - Дафна Блейк

Також у серіалі з'явиться актор Пол Волтер Гаузер, але його роль поки що тримають у секреті.


Сюжет нового "Скубі-Ду"

Події розгорнуться під час останнього літа в таборі, де старі друзі Шеггі та Дафна опиняться в центрі моторошної загадки.

Герої пончуть розслідувати історію із загубленим цуценям німецького дога, яке могло стати свідком надприродного вбивства.

До них приєднаються прагматична місцева науковиця Велма, а також дивакуватий, але харизматичний новачок Фредді.

Шоураннерами та сценаристами виступають Джош Аппельбаум та Скотт Розенберг. Вони також є виконавчими продюсерами разом з іншими.

Прем'єра серіалу запланована на 2027 рік.

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