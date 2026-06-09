Справжній Скубі-Ду: Netflix презентував тизер до лайв-екшн серіалу

Netflix вперше продемонстрував, який вигляд матиме легендарний пес Скубі-Ду в майбутньому ігровому серіалі. Стримінговий гігант уже розпочав зйомки проєкту та розкрив нові подробиці про сюжет і акторський склад.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Netflix.

Netflix показав Скубі-Ду в новому серіалі

У короткому тизері серіалу "Scooby-Doo: Origins" улюблений герой біжить лісом біля літнього табору та зустрічає Шеггі - хлопця, який згодом стане його найкращим другом і незмінним напарником у розслідуваннях загадкових справ.

Новий серіал стане сучасним переосмисленням культового мультфільму, який десятиліттями залишається одним із найвідоміших анімаційних брендів у світі.

Зйомки проєкту тривають в Атланті, а прем'єра запланована на 2027 рік.



Хто зіграє головних героїв

Ще у квітні Netflix оприлюднив перші кадри з молодими детективами. До акторського складу увійшли:

Максвелл Дженкінс - Фред Джонс

Таннер Гаген - Норвілл "Шеггі" Роджерс

Еббі Райдер Фортсон - Велма Дінклі

Маккенна Грейс - Дафна Блейк

Також у серіалі з'явиться актор Пол Волтер Гаузер, але його роль поки що тримають у секреті.



Сюжет нового "Скубі-Ду"

Події розгорнуться під час останнього літа в таборі, де старі друзі Шеггі та Дафна опиняться в центрі моторошної загадки.

Герої пончуть розслідувати історію із загубленим цуценям німецького дога, яке могло стати свідком надприродного вбивства.

До них приєднаються прагматична місцева науковиця Велма, а також дивакуватий, але харизматичний новачок Фредді.

Шоураннерами та сценаристами виступають Джош Аппельбаум та Скотт Розенберг. Вони також є виконавчими продюсерами разом з іншими.

Прем'єра серіалу запланована на 2027 рік.