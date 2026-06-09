Настоящий Скуби-Ду: Netflix презентовал тизер к лайв-экшн сериалу
Netflix впервые продемонстрировал, как будет выглядеть легендарный пес Скуби-Ду в будущем игровом сериале. Стриминговый гигант уже приступил к съемкам проекта и раскрыл новые подробности о сюжете и актерском составе.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Netflix.
Netflix показал Скуби-Ду в новом сериале
В коротком тизере сериала "Scooby-Doo: Origins" любимый герой бежит по лесу возле летнего лагеря и встречает Шегги - парня, который впоследствии станет его лучшим другом и неизменным напарником в расследованиях загадочных дел.
Новый сериал станет современным переосмыслением культового мультфильма, который десятилетиями остается одним из самых известных анимационных брендов в мире.
Съемки проекта проходят в Атланте, а премьера запланирована на 2027 год.
Кто сыграет главных героев
Еще в апреле Netflix обнародовал первые кадры с молодыми детективами. В актерский состав вошли:
- Максвелл Дженкинс - Фред Джонс
- Таннер Хаген - Норвилл "Шегги" Роджерс
- Эбби Райдер Фортсон - Велма Динкли
- Маккенна Грейс - Дафна Блейк
Также в сериале появится актер Пол Уолтер Хаузер, но его роль пока держат в секрете.
Сюжет нового "Скуби-Ду"
События развернутся во время последнего лета в лагере, где старые друзья Шегги и Дафна окажутся в центре жуткой загадки.
Герои начнут расследовать историю с потерянным щенком немецкого дога, который мог стать свидетелем сверхъестественного убийства.
К ним присоединятся прагматичная местная ученая Велма, а также чудаковатый, но харизматичный новичок Фредди.
Шоураннерами и сценаристами выступают Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг. Они также являются исполнительными продюсерами вместе с другими.
Премьера сериала запланирована на 2027 год.