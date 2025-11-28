ua en ru
Певица Лавика, которая впервые станет мамой в 40 лет, рассекретила пол ребенка

Пятница 28 ноября 2025 12:45
UA EN RU
Певица Лавика, которая впервые станет мамой в 40 лет, рассекретила пол ребенка Певица Лавика (фото: instagram.com/lavika)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица и психолог Лавика (настоящее имя - Любовь Юнак), которая стала известна благодаря участию в шоу "Фабрика звезд-3", рассекретила пол будущего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Славе Демину.

Лавика рассекретила пол ребенка

Артистка отметила, что сейчас она находится на 9-м месяце беременности, но, несмотря на это, у нее еще запланировано выступление.

"Сейчас 37,5 недель. 30 ноября я еще выйду на Atlas", - отметила она.

На вопрос Демина, можно ли узнать пол ребенка, Лавика отметила, что да.

"Ну только тебе скажу. Пацан. Я не знаю, как растить пацана, я была уверенна, что будет девочка. У нас все девочки вокруг, и все подружки с девочками, и тут даже нечего передать нашему сыну, так как все девочки. Но, посмотрим. Нужно сейчас (рожать - ред.) мальчиков", - отметила певица.

Что известно про Лавику

Лавика родилась 26 ноября 1985 года в Киеве. В детстве занималась балетной хореографией, а затем получила два высших образования.

Первые появления в медиа связаны с участием в 2008 году в клипе группы "Скрябин" на песню Квинты. В 2011 году певица заключила контракт с Moon Records и взяла сценический псевдоним Лавика.

Ее дебютный сингл "Счастье цвета платины" сразу получил клип, а следующая работа - "Вечный рай" - принесла широкое признание и попала в топ-20 ротированных песен украинского радио. В 2011 году Лавика получила премию "Хрустальный микрофон" в номинации "Прорыв года".

Певица снималась в короткометражном фильме "Хулиган" и активно выпускала новые клипы и синглы, среди которых: "Осень - это я!" (2011), "В городе весна" (2012), "Все в моей душе" (2012), "Коснемся губами" (2012), "Лето" (2013), "Капли дождя" (2013) и другие. Часть клипов снималась в Турции, Португалии и Стамбуле.

В конце 2011 года вышел ее большой дебютный альбом "Сердце в форме солнца".

В 2013 году Любовь защитила кандидатскую диссертацию по психологии, став кандидатом психологических наук.

В 2014-2017 годах Лавика работала телеведущей шоу Start-UP Show на M1. В 2016 году участвовала в нацотборе на Евровидение с авторской композицией "Hold Me".

Дальнейшие релизы артистки включают хиты "Родные люди" (2014), "Я или она" (2014, дуэт с Татьяной Решетняк), "Всегда твоя" (2015), а также украиноязычный альбом "Давай со мной" (2020) и англоязычный сборник.

Личная жизнь

В 2018 году Лавика вышла замуж за экс-участника "Фабрики звезд" Вову Борисенко. Однако вскоре пара распалась.

В мае 2025 года артистка вышла замуж за Дмитрия Вознюка.

Певица Лавика, которая впервые станет мамой в 40 лет, рассекретила пол ребенкаПевица на 9-м месяце беременности (фото: instagram.com/lavika)

