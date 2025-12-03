Софія Лискун перейшла до Росії: стрибунка у воду змінила громадянство

Українська стрибунка у воду Софія Лискун офіційно отримала російське громадянство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські медіа, яким спортсменка прокоментувала своє рішення.
23-річна уродженка Луганська повідомила у відеокоментарі російським ЗМІ, що більше не є громадянкою України та виступатиме за Росію. За її словами, рішення вона ухвалила після тривалого невдоволення умовами роботи в українській команді.
Стрибунка стверджує, що в Україні нібито ігнорували професійні стандарти та критикували її за зв’язок із першою тренеркою, яка переїхала до Москви.
Лискун розповіла, що під час одного із зібрань їй закидали спілкування з російськими спортсменами та наставниками.
"На зборах мені заявили, що ніхто більше не контактує з росіянами. Я сиділа і не розуміла, чому це адресовано саме мені. Вважаю, доросла людина має поводитися інакше", -
Вона також додала, що у київському басейні був плакат із гаслом "Спорт поза політикою", проте, на її думку, саме спортсмени першими відчували тиск.
Лискун стверджує, що частина тренерів у збірній України мала базову освіту з інших видів спорту, що, на її думку, негативно впливало на рівень підготовки.
"Я добре розуміюся на стрибках у воду, тому ніколи не думала, якій державі виступаю. Однак в Україні виникали постійні труднощі", -
Також вона заявила, що через часті переїзди за кордон на тренувальні збори та психологічний тиск була змушена звертатися до психотерапевта і психіатра.
Останнім міжнародним стартом спортсменки у синьо-жовтій формі став чемпіонат світу з водних видів спорту в Сінгапурі минулого літа, де вона посіла сьоме місце в командній дисципліні.
За час виступів за Україну Лискун здобула:
Вона також брала участь у двох Олімпіадах - у Токіо-2020 та Парижі-2024, де її найкращим результатом стало сьоме місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
З 2023 року російським спортсменам дозволено виступати на міжнародних змаганнях у статусі "нейтральних", а з 2024 року – брати участь у командних дисциплінах у водних видах спорту.
Раніше громадянство змінив і бронзовий призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун, який тепер представляє Хорватію.
