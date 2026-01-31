Снігур розгромила Калініну в українському "дербі" та вийшла у фінал кваліфікації WTA 250

Українське протистояння на старті кваліфікації

На турнірі серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці відбулося українське дербі. У півфіналі кваліфікації Дар'я Снігур здолала Ангеліну Калініну з рахунком 2:0 за сетами.

Обидві тенісистки опинилися в одній сітці відбору та зустрілися вже в першому раунді кваліфікації. Для Снігур і Калініної цей турнір став першим після Australian Open-2026.

Перебіг матчу українок

Старт зустрічі залишився за Калініною, яка змогла захистити подачу, відігравши три брейкпойнти. Після обміну геймами Снігур захопила ініціативу, вигравши три гейми поспіль.

Ключовим став дев'ятий гейм на подачі Калініної, де Дар'я реалізувала брейк і закрила сет - 6:3.

Друга партія тривала лише 34 хвилини. Снігур одразу повела 3:0, дозволивши суперниці взяти лише один гейм.

Далі українка виграла ще три гейми поспіль і впевнено довела матч до перемоги - 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин. Снігур двічі подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і оформила чотири брейки.

Калініна виконала два ейси, один раз помилилася на подачі та не реалізувала жодного з чотирьох брейкпойнтів.

Це була друга очна зустріч тенісисток на турнірах WTA - в обох випадках перемогу святкувала Снігур. Матч став першим українським дербі на змаганнях WTA у 2026 році.

Що далі

У фіналі кваліфікації за вихід в основну сітку турніру Дар'я Снігур зіграє проти іспанки Альони Большової.