Робив шахи ближчими. Американський гросмейстер українського походження раптово помер у 29 років

У США помер відомий шахіст і популярний стрімер Даніель Народицький, що мав українське коріння. Йому було 29 років.

Чим був відомий талановитого гросмейстер – розповідає РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Перші кроки у шахах

Народицький народився 9 листопада 1995 року в Сан-Матео, штат Каліфорнія, у родині емігрантів із колишнього СРСР. Його батько Володимир був математиком з України, а мати Лєна – піаністкою з Азербайджану.

Грати у шахи Даніель навчився у шість років від старшого брата Алана. Уже у дев'ять він очолив рейтинг США у своїй віковій категорії, а в 11 став чемпіоном світу серед юнаків до 12 років.

У 18 років Народицький здобув звання гросмейстера, а пізніше закінчив Стенфордський університет за спеціальністю "історія".

Досягнення й перемоги

Народицький входив до топ-200 класичних шахістів світу, а у швидких шахах посідав місце у топ-25.

У серпні 2025 року він виграв чемпіонат США з бліцу, показавши ідеальний результат – 14:0.

Його найвідоміша перемога – над другим номером світового рейтингу Фабіано Каруаною на чемпіонаті США 2021 року.

Зробив шахи ближчими

Окрім виступів на турнірах, Народицький став справжньою легендою інтернету. Під ніком Danya він збирав сотні тисяч глядачів на Twitch і YouTube, пояснюючи хід гри з гумором, простотою та захопленням.

Його канали мали понад 800 тисяч підписників, а сам він став одним із найвідоміших представників "нової хвилі" популяризаторів шахів.

"Він міг пояснити гру навіть мурахам", - згадував міжнародний майстер Леві Розман.

Народицький також писав для The New York Times, створюючи шахові колонки та інтерактивні завдання.

Його останнє відео на YouTube, опубліковане за кілька днів до смерті, називалося "You Thought I Was Gone!?" – "Ви думали, я зник!?". На записі Даніель усміхається, граючи онлайн-партію.

Причину смерті не розголошують

Про смерть Народицького повідомив Charlotte Chess Center у Північній Кароліні, де він працював головним тренером.

У заяві зазначається, що Даніель був "талановитим шахістом, педагогом і улюбленцем шахової спільноти".

Родина спортсмена попросила пам'ятати його "за любов і пристрасть до гри". Причину смерті талановитого шахіста наразі не розголошують.