Скандальный финал Кубка Африки: сомнительные действия арбитра, заведомо незабитый пенальти и гол в экстратайме

Воскресенье 18 января 2026 23:59
Фото: Сенегал - Марокко в финале Кубка Африки (x.com/CAF_Online)
Автор: Андрей Костенко

В финале Кубка Африки-2026, матчи которого проходили в Марокко, сошлись две сильнейшие на данный момент команды континента - сборная хозяев и команда Сенегала.

О том, как прошел финал и кто стал чемпионом - рассказывает РБК-Украина.

Кубок африканских наций, финал

Марокко - Сенегал - 0:1

Гол: Гуйе 94

Нереализованный пенальти: Диас (М), 90+24

Расклады перед решающей битвой

В главный поединок за трофей пробились две команды с очень мощными составами с игроками мирового уровня. В командах хватает футболистов, которые могли бы выступать за европейские национальные сборные, в частности Франции, но выбрали историческую родину.

Еще одна важная деталь - и Марокко, и Сенегал до сих пор имели только по одному титулу чемпионов Африки, поэтому в финале речь шла о возможности получить второй трофей в истории.

Сенегальцы свой единственный Кубок африканских наций выиграли в 2022 году, когда в драматическом финале одолели Египет в серии пенальти. Несмотря на наличие звездного поколения - Мане, Кулибали, Менди и других - количество трофеев у сборной остается скромным, что только усиливало мотивацию перед финалом.

У марокканцев ситуация с титулами не менее показательна. Свой единственный Кубок Африки команда выиграла еще в 1976 году, после чего на протяжении почти 50 лет оставалась без чемпионства. Домашний финал давал Марокко уникальную возможность прервать длительную паузу и получить трофей перед собственными болельщиками.

Первый тайм: активность Сенегала

Сенегал активно вошел в матч и с первых минут навязал сопернику высокий темп. Играть под непрерывный свист переполненных трибун было непросто, однако команда не выглядела сломленной психологически. Наоборот - именно сенегальцы до перерыва создали гораздо больше угроз у ворот Яссина Буну.

В первой половине команда дважды могла открывать счет в почти стопроцентных моментах, а ближе к концу тайма еще один эпизод едва не стал результативным - Садио Мане слишком долго готовил удар, позволив обороне Марокко среагировать.

Хозяева турнира, несмотря на поддержку так называемого "двенадцатого игрока", выглядели сдержаннее. Сборная Марокко смогла создать лишь один полумомент у ворот Эдуара Менди, что явно не соответствовало статусу безоговорочного фаворита финала.

Скандал в компенсированные минуты

Второй тайм прошел в более-менее равной борьбе, а в компенсированное время начались чудеса и сомнительные решения от судейской бригады во главе с Жан-Жаком Ндала из ДР Конго.

Сначала арбитр не засчитал гол Сенегала на 90+2 минуте, зафиксировав очень сомнительный фол против Ашрафа Хакими. Зато на 90+9 - проставил пенальти в ворота Сенегала, увидев нарушение против Браима Диаса.

Здесь началось что-то невероятное. Тренер сенегальцев Пап Тиав решил забрать команду с поля. Но другого мнения был лидер сборной - Садио Мане: он активно жестикулировал и призывал партнеров не идти в раздевалку. Игроки банально не понимали, кого слушаться - тренера или авторитетного лидера сборной.

Эти метания продолжались около 20 минут, пока сенегальцы таки не вернулись на поле. Диасу, который взялся исполнять приговор, сначала не давали пробить - ему мешали Менди и Мане. А когда, уже на 90+24-й минуте он таки получил возможность выполнить 11-метровый, решил сделать это паненкой и отправил мяч прямо в руки голкиперу сенегальцев. Показалось, что сделал это намеренно.

Так завершилось основное время поединка. Соперники вошли в экстратайм.

Решающий гол Гуйе

В дополнительное время Сенегал быстро забил. Футболисты сборной провели быструю контратаку, которую на 94 минуте мощным и точным ударом завершил Пап Гуйе.

Хозяева финала, как ни старались, спасти игру не смогли. Сенегал стал чемпионом Африки во второй раз в истории.

Ранее мы рассказали, как Нигерия драматично победила Египет и завоевала "бронзу" Кубка Африки.

Также читайте, что Александр Зинченко покидает АПЛ и переходит в европейский гранд.

