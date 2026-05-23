Скандал у ПСЖ: українець Забарний показово проігнорував росіянина Сафонова перед матчем

18:55 23.05.2026 Сб
2 хв
Емоційний жест українського футболіста став головною темою у французькому гранді напередодні фіналу Ліги чемпіонів
aimg Катерина Урсатій
Ілля Забарний (фото: Getty Images)
Український захисник французького ПСЖ Ілля Забарний відмовився потиснути руку російському голкіперу команди Матвєю Сафонову. Інцидент стався під час підготовчого поєдинку парижан до фіналу Ліги чемпіонів.

Як українець проігнорував росіянина - повідомляє РБК-Україна.

Ігнорування перед грою: як Забарний проучив росіянина

Готуючись до вирішального матчу європейського сезону, тренерський штаб ПСЖ провів закритий двосторонній матч між футболістами основного складу. Забарний та Сафонов потрапили до різних команд.

Перед початком зустрічі, коли гравці традиційно проходили повз один одного для привітання, українець демонстративно не потиснув руку росіянину.

Нагадаємо, Ілля Забарний та Сафонов змушені ділити роздягальню французького клубу.

Довгий час вони не перетиналися безпосередньо в іграх, проте у грудні українець вперше зіграв на одному полі з російським воротарем.

Це сталося через важку травму щиколотки основного голкіпера ПСЖ Люки Шевальє.

Таємна умова трансферу та позиція Забарного

Раніше український захисник чітко окреслив свою громадянську позицію.

Після вересневого переходу до Парижа він наголосив, що змушений ділити поле з представником країни-агресорки виключно через професійні зобов'язання перед клубом.

При цьому Ілля публічно додав, що повністю підтримує тотальну ізоляцію Росії від світового футболу.

За інформацією футбольного інсайду "ТаТоТаке", під час трансферних перемовин Забарний ставив керівництву ПСЖ жорстку умову - французи мали продати Сафонова в інший клуб.

Хоча парижани згодом і підписали нового перспективного голкіпера Люку Шевальє, позбутися росіянина їм так і не вдалося.

Коли фінал Ліги чемпіонів ПСЖ - Арсенал

Цей емоційний інцидент відбувся на тлі підготовки до найважливішої гри сезону для парижан.

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ протистоятиме лондонському "Арсеналу" (за який виступає інший українець Олександр Зінченко), запланований на суботу, 30 травня.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.

Очікується, що Забарний вийде у стартовому складі, тоді як участь російського воротаря Сафонова залишається під питанням через можливе відновлення Шевальє.

Раніше ми писали, що Ілля Забарний офіційно перейшов до ПСЖ і став одним із найдорожчих захисників в історії українського футболу.

