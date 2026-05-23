Скандал в ПСЖ: украинец Забарный показательно проигнорировал россиянина Сафонова перед матчем

18:55 23.05.2026 Сб
Эмоциональный жест украинского футболиста стал главной темой во французском гранде накануне финала Лиги чемпионов
Екатерина Урсатий
Скандал в ПСЖ: украинец Забарный показательно проигнорировал россиянина Сафонова перед матчем Илья Забарный (фото: Getty Images)
Украинский защитник французского ПСЖ Илья Забарный отказался пожать руку российскому голкиперу команды Матвею Сафонову. Инцидент произошел во время подготовительного поединка парижан к финалу Лиги чемпионов.

Как украинец проигнорировал россиянина - сообщает РБК-Украина.

Игнорирование перед игрой: как Забарный проучил россиянина

Готовясь к решающему матчу европейского сезона, тренерский штаб ПСЖ провел закрытый двусторонний матч между футболистами основного состава. Забарный и Сафонов попали в разные команды.

Перед началом встречи, когда игроки традиционно проходили мимо друг друга для приветствия, украинец демонстративно не пожал руку россиянину.

Напомним, Илья Забарный и Сафонов вынуждены делить раздевалку французского клуба.

Долгое время они не пересекались непосредственно в играх, однако в декабре украинец впервые сыграл на одном поле с российским вратарем.

Это произошло из-за тяжелой травмы лодыжки основного голкипера ПСЖ Люки Шевалье.

Тайное условие трансфера и позиция Забарного

Ранее украинский защитник четко обозначил свою гражданскую позицию.

После сентябрьского перехода в Париж он отметил, что вынужден делить поле с представителем страны-агрессора исключительно из-за профессиональных обязательств перед клубом.

При этом Илья публично добавил, что полностью поддерживает тотальную изоляцию России от мирового футбола.

По информации футбольного инсайда "ТаТоТаке", во время трансферных переговоров Забарный ставил руководству ПСЖ жесткое условие - французы должны были продать Сафонова в другой клуб.

Хотя парижане впоследствии и подписали нового перспективного голкипера Люку Шевалье, избавиться от россиянина им так и не удалось.

Когда финал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал

Этот эмоциональный инцидент произошел на фоне подготовки к важнейшей игре сезона для парижан.

Финальный поединок Лиги чемпионов, в котором ПСЖ будет противостоять лондонскому "Арсеналу" (за который выступает другой украинец Александр Зинченко), запланирован на субботу, 30 мая.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Ожидается, что Забарный выйдет в стартовом составе, тогда как участие российского вратаря Сафонова остается под вопросом из-за возможного восстановления Шевалье.

Ранее мы писали, что Илья Забарный официально перешел в ПСЖ и стал одним из самых дорогих защитников в истории украинского футбола.

