Скандал навколо концерту Павліка загострився: Репяхова шокувала новою заявою, а їй відповіли

Нові заяви дружини Павліка

За словами Репяхової, концерт несподівано зупинили, хоча антракту спочатку не планували.

Вона стверджує, що організатор різко висловився про вокал артиста та навіть згадав про лікаря й адреналін.

"А тепер уявіть, організатор приблизно після цієї пісні зупиняє концерт ( антракту не мало бути) і каже ВП: ти жахливо співаєш. Я викликав лікаря, будемо колоти тобі адреналін... Можете уявити, що ми пережили" - написала Катерина.

Катерина Репяхова зробила нову заяву про залаштунки концерту чоловіка (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Також вона заявила, що для її чоловіка ця пауза стала важким ударом, адже, за її словами, співак лише почав входити в потрібний емоційний стан і отримувати задоволення від сольного концерту на великій сцені.

"Віктор Франкович тільки розслабився, почав отримувати задоволення від концерту і в цей момент концерт просто зупиняють. І починається абсурд" - заявила блогерка.

Катерина наголосила, що вважає неприйнятною саму спробу нав’язати артисту відчуття, ніби він "погано працює", попри його багаторічний досвід на сцені.

Вона також зізналася, що шкодує про довіру до людей, з якими довелося працювати.

"Мені щиро шкода що йому довелобя працювати в настільки складних і неприйнятних умовах... Я шкодую, що довірилася цим людям" - заявила обраниця артиста.

Окремо вона сказала, що проблема, на її думку, не в одній людині, а в цілій системі мовчазного покривання того, що відбувалося за лаштунками.

"Але мовчання - це теж участь... Коли ви бачите несправедливість і нічого не робите - ви стаєте її частиною" - висловилася Катерина.

За її словами, після конфлікту з нею нібито намагалися домовитися, аби ситуація не набула розголосу. Водночас вона дала зрозуміти, що відступати не збирається.

"Зі мною намагалися "домовитися"... Але вони не на ту людину натрапили. Я не буду мовчати" - заявила Репяхова.

Також блогерка стверджує, що має відеозаписи, які можуть підтвердити її слова.

Вона навіть натякнула, що вважає правильним відхід з Палацу "Україна" людини, яку вона вважає причетною до конфлікту.

"Якщо він сам збере свої речі і піде з цього прекрасного Палацу... А якщо ні - всі відео завжди чекають у галереї мого телефону" - сказала дружина Віктора Франковича.

Крім того, вона заявила, що після скандалу з виконавцем телефонували відомі артисти й нібито просили за одну з фігур конфлікту.

"ВП телефонували деякі всіма нами улюблені артисти і просили за нього. Тепер я дуже добре знаю, хто є хто в нашому шоу-бізнесі" - написала Репяхова.

Завальська стала на захист команди концерту

На тлі нових заяв Репяхової свою позицію оприлюднила співачка Анна Завальська.

Вона зазначила, що володіє інформацією не з соцмереж, а від людей, які безпосередньо працювали над підготовкою концерту зсередини.

Саме тому, за її словами, не може мовчати, коли бачить, як формується, на її думку, викривлена картина.

"Я серед тих, хто знає цю ситуацію не з публічних постів і заяв, а зі слів людей, які створювали концерт Віктор Павлік і будували процес зсередини... не можу промовчати, коли зараз формується хибна картина" - написала Анна.

Вона наголосила, що концерт у Палаці "Україна" був важливою подією для Павліка, який уперше за багато років вийшов із сольним виступом на велику сцену.

Завальська стала на захист Пермана (скріншот)

І саме тому, на її думку, нинішній публічний скандал позбавляє артиста заслуженого тріумфу.

"Віктор Павлік - легенда і неймовірний артист... зараз, коли він має переживати мить заслуженого тріумфу, його власне найближче оточення у нього віднімає цю можливість" - заявила знаменитість.

Окремо вона заперечила, що антракт був приниженням. За її версією, це було професійне рішення саундпродюсера та продюсера концерту, ухвалене для того, щоб зберегти голос артиста й довести виступ до гідного фіналу.

"Антракт не був приниженням, як це подається! Це було професійне рішення... щоб зберегти голос артиста і дати можливість довести концерт до гідного фіналу" - написала висловилася співачка.

Також вона фактично звинуватила дружина Павліка в загостренні конфлікту ще на етапі підготовки концерту.

Вона заявила, що йшлося не про самозахист, а про свідоме розхитування ситуації в критичний момент.

"Поведінка дружини народного артиста виглядала не як "боротьба за гідність", а як усвідомлена провокація" - заявила Завальська.

На її думку, справжня турбота про артиста мала би полягати не у винесенні внутрішніх конфліктів назовні, а у підтримці команди, яка працювала в складних умовах.

"Справжній захист і турбота про артиста, - це коли не руйнують роботу команди в моменті, не знецінюють тих, хто налаштовує процес" - додала вона.

Співачка також наголосила, що в цій історії, на її погляд, було несправедливо знецінено внесок тих, хто готував оркестр, забезпечував подію технічно і, як вона стверджує, фактично врятував концерт.

"Повністю знецінюється вклад тих, хто підготував оркестр, забезпечив подію усім необхідним, підтримав артиста з найкращих намірів і фактично врятував концерт" - висловилася зірка.

На завершення вона різко розкритикувала публічні заяви навколо інциденту, назвавши те, що відбувається, спробою переписати реальність під власний сценарій.

"Можна називати такі гучні заяви "правдою", а можна - спробою переписати реальність під власний сценарій. Я бачу друге" - написала Анна.

Під її дописом також відреагував продюсер Сергій Перман, якого вона згадувала у своїй публікації.

"Аня, я дуже вдячний тобі за підтримку. Ціную та поважаю! Але мені здається що жертва в цій" - відреагував Перман.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова заявила, що під час концерту Віктора Павліка в Палаці "Україна" зіткнулася з психологічним тиском, приниженням і погрозами з боку організаторів.

Також вона стверджувала, що глядачам забороняли танцювати та дарувати артисту квіти, а сама ситуація, за її словами, вийшла далеко за межі професійної етики. Саме після цих публічних заяв скандал довкола концерту набув розголосу.