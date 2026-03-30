Сіннер зробив те, що не вдавалося навіть Джоковичу: історичний рекорд у Маямі
Яннік Сіннер став автором унікального досягнення у світовому тенісі. Італієць не лише оформив престижний "Сонячний дубль", а й зробив це з абсолютним показником, не віддавши суперникам жодної партії.
Тріумф над Легечкою та феноменальна статистика
У фінальному поєдинку турніру серії ATP 1000 у Маямі, який супроводжувався дощем, друга ракетка світу Яннік Сіннер переграв представника Чехії Їржі Легечку.
Матч завершився з ідентичним рахунком у двох сетах - 6:4, 6:4.
Італійський тенісист продемонстрував надвисоку ефективність на власній подачі, вигравши 92% розіграшів на першому м’ячі.
Крім того, Сіннер продемонстрував стійкість у критичні моменти, нейтралізувавши всі три брейкпойнти чеха.
Рекордна серія та "Сонячний дубль"
Ця перемога дозволила Янніку офіційно оформити так званий "Сонячний дубль" - виграш двох поспіль турнірів у Індіан-Веллсі та Маямі протягом одного сезону.
Сіннер став першим гравцем в історії тенісу, який пройшов цей шлях, не програвши жодного сету.
Безпрограшна серія італійця на турнірах категорії "Мастерс" триває ще з листопада 2025 року.
Наразі вона налічує 17 переможних матчів поспіль, що включають виступи у Парижі, Індіан-Веллсі та Маямі.
"Виграти "Сонячний дубль" вперше - це неймовірно. Я ніколи не міг про таке подумати, адже це надзвичайно складне досягнення. Ми багато працювали, щоб опинитися в цій точці, тому я дуже щасливий", - прокоментував свій успіх Сіннер.
Елітна компанія легенд тенісу
Яннік став лише восьмим тенісистом в історії, якому підкорилася вершина "Сонячного дубля". До цього останній раз подібний успіх святкував Роджер Федерер ще у 2017 році.
Список усіх володарів "Сонячного дубля" в чоловічому турі:
- Новак Джокович (Сербія) - 2011, 2014, 2015, 2016 роки
- Роджер Федерер (Швейцарія) - 2005, 2006, 2017 роки
- Андре Агассі (США) - 2001 рік
- Марсело Ріос (Чилі) - 1998 рік
- Піт Сампрас (США) - 1994 рік
- Майкл Чанг (США) - 1992 рік
- Джим Курьє (США) - 1991 рік
Раніше ми писали, як удар Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.