Сіннер зробив те, що не вдавалося навіть Джоковичу: історичний рекорд у Маямі

Яннік Сіннер став автором унікального досягнення у світовому тенісі. Італієць не лише оформив престижний "Сонячний дубль", а й зробив це з абсолютним показником, не віддавши суперникам жодної партії.

Тріумф над Легечкою та феноменальна статистика

У фінальному поєдинку турніру серії ATP 1000 у Маямі, який супроводжувався дощем, друга ракетка світу Яннік Сіннер переграв представника Чехії Їржі Легечку.

Матч завершився з ідентичним рахунком у двох сетах - 6:4, 6:4.

Італійський тенісист продемонстрував надвисоку ефективність на власній подачі, вигравши 92% розіграшів на першому м’ячі.

Крім того, Сіннер продемонстрував стійкість у критичні моменти, нейтралізувавши всі три брейкпойнти чеха.

Рекордна серія та "Сонячний дубль"

Ця перемога дозволила Янніку офіційно оформити так званий "Сонячний дубль" - виграш двох поспіль турнірів у Індіан-Веллсі та Маямі протягом одного сезону.

Сіннер став першим гравцем в історії тенісу, який пройшов цей шлях, не програвши жодного сету.

Безпрограшна серія італійця на турнірах категорії "Мастерс" триває ще з листопада 2025 року.

Наразі вона налічує 17 переможних матчів поспіль, що включають виступи у Парижі, Індіан-Веллсі та Маямі.

"Виграти "Сонячний дубль" вперше - це неймовірно. Я ніколи не міг про таке подумати, адже це надзвичайно складне досягнення. Ми багато працювали, щоб опинитися в цій точці, тому я дуже щасливий", - прокоментував свій успіх Сіннер.

Елітна компанія легенд тенісу

Яннік став лише восьмим тенісистом в історії, якому підкорилася вершина "Сонячного дубля". До цього останній раз подібний успіх святкував Роджер Федерер ще у 2017 році.

Список усіх володарів "Сонячного дубля" в чоловічому турі: