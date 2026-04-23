Сім медалей у скарбничці: як українські борчині розгромили суперниць на Євро-2026
Українські борчині продемонстрували феноменальний результат у четвертий день континентальної першості. Маючи представництво у чотирьох фіналах, наші спортсменки здобули три золоті та одну срібну нагороди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Домінування Оксани Лівач та успіх дебютантки
Першою на найвищу сходинку п'єдесталу піднялася Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг).
У вирішальній сутичці українка не залишила шансів представниці Туреччини Евін Демірхан, яка є призеркою світової першості.
Поєдинок завершився достроково з переконливим рахунком 11:0. Для Лівач цей титул став уже третім у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи.
Згодом свою першу нагороду на дорослому рівні виборола Лілія Маланчук (55 кг). Поступившись у фіналі румунці Андреа Ана, українка стала срібною призеркою турніру.
Переможна крапка від Винник та Алпєєвої
Ще два "золота" до скарбнички збірної додали Марія Винник та Анастасія Алпєєва.
Винник у категорії до 59 кг виявилася сильнішою за польку Йовіту Вжесєнь, вигравши складний поєдинок за очками - 8:4.
Алпєєва (76 кг) закріпила успіх команди, здолавши у важкому фіналі румунську борчиню Алєксандру Ангхель.
Загальний медальний залік та анонс наступних фіналів
Станом на вечір четвертого дня змагань в активі національної збірної України вже сім медалей різного ґатунку:
- 3 золоті нагороди
- 1 срібна нагорода
- 3 бронзові нагороди
Жіноча команда має всі шанси покращити цей показник уже найближчим часом.
У п'ятницю, 24 квітня, відбудеться ще три фінальні поєдинки за участі українок. Початок вирішальних сутичок запланований на 19:00 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, як українка вперше в кар’єрі у фіналі ЧС з боротьби: дата та суперниця по бою.