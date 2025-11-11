Шумко різко висловився про скандальних Потапа і Дорна

Що Шумко думає про Потапа і Дорна

"Думаю, не їх тягне до Дудя, а навпаки - Дудь шукає таких героїв. Йому це потрібно. І, можливо, за такі інтерв'ю платять. Не просто так вони туди йдуть", - зазначив гуморист.

Шумко також припустив, що Потап і Дорн не розраховують повернутися в Україну, однак не виключив, що після війни ситуація може змінитися.

"Я думаю, що ці артисти не розраховують повернутися в Україну. Але така вже тенденція - ми все дуже швидко забуваємо. І, чесно, я не здивуюся, якщо після війни хтось із них знову повернеться на сцену, зробить такий собі "P-Factor" і знову буде в шоу-бізнесі", - додав Шумко.

Де зараз Потап

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни репер більшу частину часу проводить за кордоном і будує там нову кар'єру - розвиває проєкт Slavic Balagan.

Він неодноразово потрапляв у скандали, оскільки продовжує виступати зі своїми піснями російською мовою.

Крім цього, скандальний артист дав інтерв'ю росіянину Дудю, що сильно обурило як фанів, так і його колег.

У соцмережах Потап спілкується або англійською, або російською.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Де зараз Іван Дорн

До 2022 року Дорн будував кар'єру у РФ, однак після початку повномасштабного вторгнення переїхав із сім'єю до Франції та засудив дії агресора.

Деякий час давав благодійні концерти в Європі, випустив кілька пісень українською, а потім повернувся до мовчазної позиції.

У 2023-му Дорн вибачався за скандальні висловлювання про те, що українці та росіяни "брати".

У жовтні 2025 року дав інтерв'ю Дудю, в якому розповів, що випускає російськомовний альбом. Як пояснив артист, він планував вихід альбому Dorndom ще навесні 2022 року, але через російське вторгнення вважав його реліз недоречним. Тепер, за його словами, настав час.

Про українську мову Дорн висловився неоднозначно. Раніше він соромився нею розмовляти, а зараз все ж намагається прищепити цю мову своїм дітям.

Дорн на інтерв'ю у Дудя (скриншот)