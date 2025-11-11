Шумко резко высказался о скандальных Потапе и Дорне

Что Шумко думает про Потапа и Дорна

"Думаю, не их тянет к Дуде, а наоборот - Дудь ищет таких героев. Ему это нужно. И, возможно, за такие интервью платят. Не просто так они туда идут", - отметил юморист.

Шумко также предположил, что Потап и Дорн не рассчитывают вернуться в Украину, однако не исключил, что после войны ситуация может измениться.

"Я думаю, что эти артисты не рассчитывают вернуться в Украину. Но такая уж тенденция - мы все очень быстро забываем. И, честно, я не удивлюсь, если после войны кто-то из них снова вернется на сцену, сделает некий "P-Factor" и снова будет в шоу-бизнесе", - добавил Шумко.

Где сейчас Потап

Напомним, после начала полномасштабной войны репер большую часть времени проводит за границей и строит там новую карьеру - развивает проект Slavic Balagan.

Он неоднократно попадал в скандалы, так как продолжает выступать со своими песнями на русском языке.

Кроме этого, скандальный артист дал интервью россиянину Дудю, что сильно возмутило как фанов, так и его коллег.

В соцсетях Потап общается или на английском, или на русском.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Где сейчас Иван Дорн

До 2022 года Дорн строил карьеру в РФ, однако после начала полномасштабного вторжения переехал с семьей во Францию и осудил действия агрессора.

Некоторое время давал благотворительные концерты в Европе, выпустил несколько песен на украинском, а затем вернулся к молчаливой позиции.

В 2023-м Дорн извинялся за скандальные высказывания о том, что украинцы и россияне "братья".

В октябре 2025 года дал интервью Дудю, в котором рассказал, что выпускает русскоязычный альбом. Как объяснил артист, он планировал выход альбома Dorndom еще весной 2022 года, но из-за российского вторжения считал его релиз неуместным. Теперь, по его словам, пришло время.

Про украинский язык Дорн высказался неоднозначно. Ранее он стеснялся на нем говорить, а сейчас все же старается привить этот язык своим детям.

Дорн на интервью у Дудя (скриншот)