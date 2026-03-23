Шульга набрав перші очки в НБА та вписав ім'я в історію "Селтікс": унікальне досягнення українця

10:20 23.03.2026 Пн
2 хв
Український захисник став першим гравцем в історії легендарного клубу, який відзначився у двох турнірах за добу
aimg Андрій Костенко
Максим Шульга (фото: Getty Images)

Захисник "Бостон Селтікс" Максим Шульга вписав своє ім'я в історію одного з найтитулованіших клубів асоціації, встановивши унікальний рекорд результативності протягом одного ігрового дня.

Подвійний удар за 24 години

Минулої доби Шульга продемонстрував неймовірну витривалість. Спершу українець допоміг фарм-клубу "кельтів" – "Мейн Селтікс" – розгромити "Клівленд Чардж" (121:91) у G-Лізі. У цьому матчі Максим провів повноцінний поєдинок, записавши на свій рахунок 12 очок, 5 підбирань та 4 асисти.

А вже за кілька годин українець приєднався до основної команди "Бостона" на матч регулярного чемпіонату НБА проти "Міннесоти Тімбервулвз".

Дебютні очки та рекорд франшизи

Попри поразку "Селтікс" (92:102), для українця цей вечір став знаковим. Отримавши трохи менше двох хвилин ігрового часу, Шульга максимально ефективно використав свій шанс.

Вітчизняний гравець встиг набрати 4 очки (реалізував 1/1 двоочкових та 2/2 штрафних). Крім того, зробив 1 підбирання та 1 передачу.

Завдяки цьому Максим став першим баскетболістом в історії "Бостона", який зумів набрати очки і за основну команду, і за фарм-клуб протягом однієї доби.

Загалом Шульга провів за "Селтікс" вже шість офіційних матчів. Найдовший час на майданчику він отримував у березневому матчі проти "Голден Стейт Ворріорз" – відіграв 2:14 хвилини.

Раніше ми розповіли, які шанси у збірної України у відборі на ЧС-2027 після двох поразок від Іспанії.

