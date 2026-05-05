Шотландський подарунок для "Шахтаря": "Хартс" здолав "Рейнджерс" і відкрив "гірникам" шлях до Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" максимально наблизився до потрапляння в основну сітку Ліги чемпіонів. Це стало можливим завдяки стратегічно важливій поразці шотландського "Рейнджерс" у матчі проти "Хартс" у чемпіонаті Шотландії.
Що потрібно "гірникам", щоб уникнути кваліфікації у ЛЧ – пояснює РБК-Україна.
У матчі 35-го туру чемпіонату Шотландії "Хартс" на власному полі приймав "Рейнджерс". Попри те, що гості забили першими, господарі зуміли переломити хід зустрічі та вирвати перемогу з рахунком 2:1.
Цей результат став справжньою сенсацією та суттєво змінив розклад сил у верхівці таблиці шотландської першості:
Для "Хартс" це історичний шанс завоювати титул, якого клуб не бачив із 1960 року.
Доля прямої путівки до ЛЧ для "гірників" залежить від того, щоб їхні головні конкуренти в рейтингу УЄФА – "Рейнджерс" та грецький "Олімпіакос" – не стали чемпіонами своїх країн.
Після поразок обох клубів цими вихідними ("Олімпіакос" також поступився ПАОКу – 1:3), шанси "Шахтаря" на прямий вихід оцінюються вже у 99%.
Остаточне оформлення квитка в основний етап може відбутися вже цього тижня. Для цього має збігтися кілька умов.
Перемога "Шахтаря" над "Полтавою" в УПЛ (10 травня), що зробить команду чемпіоном України.
Невдача "Рейнджерс" у дербі проти "Селтіка" або перемога "Хартс" у наступному турі в Шотландії.
Втрата очок "Олімпіакосом" у матчі проти ПАОКа, що остаточно позбавить їх шансів наздогнати АЕК.
Вихід у фінал ЛЧ команд, які вже гарантували собі участь через національні чемпіонати, Єдиним серед півфіналістів поточного турніру, хто ще юридично не оформив путівку – є мадридський "Атлетіко". Хоча те, що він зробить це у Ла Лізі – майже не викликає сумнівів.
