Шотландський подарунок для "Шахтаря": "Хартс" здолав "Рейнджерс" і відкрив "гірникам" шлях до Ліги чемпіонів

Крах надій "Рейнджерс"

У матчі 35-го туру чемпіонату Шотландії "Хартс" на власному полі приймав "Рейнджерс". Попри те, що гості забили першими, господарі зуміли переломити хід зустрічі та вирвати перемогу з рахунком 2:1.

Цей результат став справжньою сенсацією та суттєво змінив розклад сил у верхівці таблиці шотландської першості:

"Хартс" зміцнив лідерство, маючи 76 балів.

залишається на другій позиції з 73 пунктами.

"Рейнджерс" із 69 очками фактично випав із чемпіонських перегонів, відстаючи від лідера на 7 пунктів за три тури до фінішу.

Для "Хартс" це історичний шанс завоювати титул, якого клуб не бачив із 1960 року.

Чому це важливо для "Шахтаря"

Доля прямої путівки до ЛЧ для "гірників" залежить від того, щоб їхні головні конкуренти в рейтингу УЄФА – "Рейнджерс" та грецький "Олімпіакос" – не стали чемпіонами своїх країн.

Після поразок обох клубів цими вихідними ("Олімпіакос" також поступився ПАОКу – 1:3), шанси "Шахтаря" на прямий вихід оцінюються вже у 99%.

Коли "Шахтар" офіційно отримає путівку

Остаточне оформлення квитка в основний етап може відбутися вже цього тижня. Для цього має збігтися кілька умов.

Перемога "Шахтаря" над "Полтавою" в УПЛ (10 травня), що зробить команду чемпіоном України.

Невдача "Рейнджерс" у дербі проти "Селтіка" або перемога "Хартс" у наступному турі в Шотландії.

Втрата очок "Олімпіакосом" у матчі проти ПАОКа, що остаточно позбавить їх шансів наздогнати АЕК.

Вихід у фінал ЛЧ команд, які вже гарантували собі участь через національні чемпіонати, Єдиним серед півфіналістів поточного турніру, хто ще юридично не оформив путівку – є мадридський "Атлетіко". Хоча те, що він зробить це у Ла Лізі – майже не викликає сумнівів.