"Шкодую". Дружина Віктора Павліка пожалілася на результати "пластики"

Репяхова незадоволена спробою змінити підборіддя (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, відверто розповіла про свою останню пластичну операцію та пояснила, чому шкодує про зроблену процедуру.

Як повідомляє РБК-Україна, таке відверте зізнання блогерка зробила в коментарі програмі "Ранок у великому місті".

Що сказала дружина Павліка про пластичні операції

У березні цього року вона змінила форму підборіддя за допомогою імпланта, а потім зробила ліпофілінг.

Проте операція не виправдала її очікувань. На початку жовтня блогерка поділилася результатами невдалої пластики. Тоді вона заявила, що "зіпсувала своє обличчя".

Тепер зізналася, що лікарі підібрали неправильну процедуру, через що їй довелося робити повторну операцію.

"Я вважаю, що першочергово операція була підібрана неправильно. Імплант в принципі не може розв'язати питання другого підборіддя", - пояснила Репяхова.

Катерина Репяхова про пластику (фото: instagram.com/repyahovakate)

При цьому блогерка відверто поділилася своїми почуттями щодо результату. Вона заявила, що воліла б не робити жодної операції.

"Чесно, набагато краще, ніж було, але якби я могла відмотати час назад, то не робила б ні першу, ні другу операцію", - сказала вона.

Зараз Катерина шкодує, що взялася змінювати своє підборіддя.

"Я дуже пошкодувала, що це взагалі все затіяла. Це, мабуть, перший і єдиний вчинок у моєму житті, через який я шкодую", - чесно розповіла вона.

Що відомо про пластичні операції Репяхової

Дружина відомого співака славиться любов'ю до змін у зовнішності. Раніше вона вже робила ринопластику та мамопластику.

До речі, Павлік не поділяє захоплення "уколами краси". Він якось зізнався, що не є прихильником подібних втручань.

